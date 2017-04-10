 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.653
  • Altın 149,986
  • Dolar 3,7304
  • Euro 3,9451
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Avrupa'daki sığınmacı krizi

» »
Avrupa'daki sığınmacı krizi
Almanya'ya mart ayında 14 bin 976 sığınmacının geldiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılan açıklamada, ülkeye gelen sığınmacıların arasında Suriyelilerin 3 bin 679 kişiyle başı çektiği belirtildi.

Açıklamada, Iraklı sığınmacıların bin 402 kişiyle ikinci sırayı, Afganların bin 17 kişiyle üçüncü sırayı, Eritrelilerin 907 kişiyle dördüncü sırayı aldığı ifade edildi.

Türkiye'den ise 495 kişinin Almanya'ya sığınmacı olarak geldiği kaydedildi.

Öte yandan, yine bu yılın ocak ayından bu yana toplam 47 bin 249 kişinin Almanya'ya sığındığı belirtildi.

Buna göre, ilk üç ayda Türkiye'den Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısının bin 524 olduğuna işaret edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsveç'teki kamyonlu saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı08 Nisan 2017 Cumartesi 09:58
  • Stockholm'de yayaların üzerine kamyon sürüldü: 3 ölü07 Nisan 2017 Cuma 16:30
  • Merkel: "BREXİT sürecindeki müzakerelerde yapıcı olacağız”07 Nisan 2017 Cuma 10:47
  • Bulgaristan'da yaşayan Türkleri'nin Partisi HÖH, referandum kararını açıkladı06 Nisan 2017 Perşembe 22:03
  • AB'de roamıng ücretleri kalkıyor06 Nisan 2017 Perşembe 16:32
  • İtalyan havayolu firması Alitalia'da grev günü06 Nisan 2017 Perşembe 10:04
  • Yunanistan eski Savunma Bakanı Çohacopulos'a tahliye kararı06 Nisan 2017 Perşembe 09:29
  • Paris’te terör alarmı06 Nisan 2017 Perşembe 09:23
  • Avrupa parlamentosunda BREXIT oylaması06 Nisan 2017 Perşembe 09:05
  • Avustralya'da örümceğin ısırdığı adam bacaklarını kaybetti05 Nisan 2017 Çarşamba 11:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti