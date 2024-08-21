10 ülke, 13 üniversite ve dört farklı kuruluştan araştırmacıları bir araya getiren “Akdeniz Evaporit Projesi” ile Kıbrıs’ın jeolojisi yeniden keşfediliyor

Dört yıldır devam eden ve farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getiren “Akdeniz Evaporit Projesi”nde, Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar temsil ediyor.

Son zamanlarda Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz aramalarının artması, bölgedeki jeolojik birimlerin yeniden ve daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini teşvik etti. Bu durum, Kıbrıs’ın jeolojik yapısının daha derinlemesine araştırılmasına ve bölgede bulunan jeolojik formasyonların kökenlerinin, evrimlerinin ve potansiyel ekonomik değerlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıdı.

Dört yıl önce başlanılan “Uluslararası Akdeniz Evaporit Projesi” ile sadece Kıbrıs’ta değil Akdeniz çanağında önemli araştırmalar yapıldı. 10 ülke, 13 üniversite ve dört farklı kuruluştan 29 araştırmacıyı bir araya getiren proje kapsamında, adada yürülen çalışmalarda ise Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar Kıbrıs’ı temsil ediyor.

Proje ile yapılan çalışmalar Kuzey Kıbrıs’taki evaporit oluşumlarının öneminin bir kez daha ortaya koydu. Messiniyen Tuzluluk Krizi’nin evrimiyle ilişkili süreçleri araştırmak, KKTC’deki üst evaporitlerin (jips) kökeni, karakterizasyonunu incelemek amacıyla yürütülen projede yer alan ikisi Kuzey Kıbrıs’ta olmak üzere üç öğrenci doktora çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa’dan gelen bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti

Proje kapsamında yürütülen arazi çalışmaları için Kuzey Kıbrıs’a gelen heyeti, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ağırladı. Heyet başkanı Profesör Luis Gibert, Kuzey Kıbrıs’taki önemli evaporit oluşumlarını Prof. Dr. Cavit Atalar ile birlikte incelemekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Yakın Doğu Üniversitesi ile yeni bir proje ve yakın bir tarihte bir workshop düzenlemek istediklerini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Kurt ise, Yakın Doğu Üniversitesi olarak bu çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı.