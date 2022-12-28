Avrupa’dan İmamoğlu’na destek: Bugün İstanbul’a geliyorlar

İBB Başkanı İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada ceza alması sonrasında bugün Avrupa'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’nun kendisine “ahmak” demesine yanıt olarak “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” dediği için, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası almış bu karar yoğun bir şekilde tartışılmıştı.

İmamoğlu’na siyasi yasak da getiren bu cezanın istinaf ve Yargıtay’dan da onaylanırsa geçerli olması beklenirken, bugün İstanbul’da gerçekleşecek bir etkinlik İmamoğlu’nun Avrupalı meslektaşlarından destek zirvesine dönecek.

Bugün aralarında Yunanistan’ın başkeneti Atina’nın belediye başkanı da olmak üzere 4 Avrupa şehrinin belediye başkanı İstanbul’a gelerek bir etkinlikte bir araya gelecek.

Bakoyannis’in yanı sıra Floransa, Hanover ve Paris’in belediye başkanları da bugün İstanbul’da Eurocities Avrupa Ağı’nın etkinliğine katılacak. İstanbul’da düzenlenecek etkinliğin adının “Şehirler: Demokrasi ve Gelişim” olduğu da belirtildi.

Etkinlikte ayrıca Budapeşte, Hamburg, Linz ve Utrecht’in belediye başkanlarının da sanal konferans yöntemiyle katılacağı aktarıldı. Yunan medyası bu etkinliğin İmamoğlu’na destek mesajı içereceğini yazarken, “Belediye başkanları İmamoğlu’na desteklerini açıkladılar. İmamoğlu’na verilen karar hem ülke içinde hem de ülke dışında tepki çekti” ifadelerine yer verdi.