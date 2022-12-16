  • BIST 5.214,28
  • Altın 1074.073
  • Dolar 18.6369
  • Euro 19.8311
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Avrupa’dan İmamoğlu’na destek yağıyor

»
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine ilişkin Batılı ülkelerden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.
Avrupa’dan İmamoğlu’na destek yağıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararının yurt dışındaki yankıları sürüyor.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını “Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme” olarak niteledi. Açıklamada, “Bu orantısız ceza, Türkiye’de yargının sistemik olarak bağımsızlıktan yoksun olduğunu ve hâkimler ve savcılar üzerindeki usule aykırı siyasi baskıyı teyit etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi alınan bu karar, özellikle ülkenin yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında önem taşımakta ve bu anlamda özgür ve adil bir seçim sürecine zarar vermektedir. Türkiye, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında devam eden gerilemeyi bir an evvel tersine çevirmelidir” ifadeleri yer aldı.

AVRUPA BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Avrupa başkentlerinin belediye başkanları da İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter’da yayınladığı açıklamada “Bütün desteğimle haksız bir şekilde hapis cezası alan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım. Diğer Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte, yalnızca siyasi amaçlarla gerçekleştirilen bu keyfi ve anti-demokratik süreci kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, “Uluslararası toplum demokrasiye yönelik bu saldırıya kayıtsız kalamaz” diye yazdı. Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, İngilizce ve Türkçe olarak “Senin yanındayım Ekrem” mesajını paylaştı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis da, İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak “Türkiye’de demokrasi için gerçekten kara bir gün” dedi.

Brüksel ve Varşova belediye başkanlarından da benzer mesajlar geldi.

Daha önce de 12 belediye başkanının oluşturduğu Avrupa Şehirler Birliği Yönetim Kurulu, İmamoğlu’na desteğini ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın büyük hayal kırıklığına yol açtığını bildirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu sert konuştu: Bu ülkeyi yönetenler ağır hasta15 Aralık 2022 Perşembe 19:21
  • Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması15 Aralık 2022 Perşembe 18:45
  • Devlet Bahçeli’den İmamoğlu açıklaması15 Aralık 2022 Perşembe 18:31
  • İmamoğlu davasında neler yaşandı15 Aralık 2022 Perşembe 16:39
  • Saraçhane’de tarihi buluşma: Altılı Masa meydana iniyor15 Aralık 2022 Perşembe 16:17
  • Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi15 Aralık 2022 Perşembe 13:39
  • İmamoğlu kararına Batı’dan sert tepki15 Aralık 2022 Perşembe 11:45
  • Kılıçdaroğlu: İmamoğlu kararı milli iradeye darbedir, Saray iktidarı İstanbul'un rantını devşirmek istiyor15 Aralık 2022 Perşembe 10:36
  • Arınç'tan İmamoğlu kararına sert tepki: "Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır"14 Aralık 2022 Çarşamba 22:21
  • Bundan sonra ne olacak? Herkesin kafasındaki sorunun yanıtı…14 Aralık 2022 Çarşamba 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti