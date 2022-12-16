Avrupa’dan İmamoğlu’na destek yağıyor

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine ilişkin Batılı ülkelerden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararının yurt dışındaki yankıları sürüyor.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını “Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme” olarak niteledi. Açıklamada, “Bu orantısız ceza, Türkiye’de yargının sistemik olarak bağımsızlıktan yoksun olduğunu ve hâkimler ve savcılar üzerindeki usule aykırı siyasi baskıyı teyit etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi alınan bu karar, özellikle ülkenin yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında önem taşımakta ve bu anlamda özgür ve adil bir seçim sürecine zarar vermektedir. Türkiye, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında devam eden gerilemeyi bir an evvel tersine çevirmelidir” ifadeleri yer aldı.

AVRUPA BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Avrupa başkentlerinin belediye başkanları da İmamoğlu’na destek mesajları paylaştı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter’da yayınladığı açıklamada “Bütün desteğimle haksız bir şekilde hapis cezası alan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım. Diğer Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte, yalnızca siyasi amaçlarla gerçekleştirilen bu keyfi ve anti-demokratik süreci kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, “Uluslararası toplum demokrasiye yönelik bu saldırıya kayıtsız kalamaz” diye yazdı. Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, İngilizce ve Türkçe olarak “Senin yanındayım Ekrem” mesajını paylaştı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis da, İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak “Türkiye’de demokrasi için gerçekten kara bir gün” dedi.

Brüksel ve Varşova belediye başkanlarından da benzer mesajlar geldi.

Daha önce de 12 belediye başkanının oluşturduğu Avrupa Şehirler Birliği Yönetim Kurulu, İmamoğlu’na desteğini ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın büyük hayal kırıklığına yol açtığını bildirmişti.