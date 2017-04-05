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Avrupa’dan KKTC’ye gençlik köprüleri

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Avrupa’dan KKTC’ye gençlik köprüleri
Gençlik Dairesi Müdürlüğü cumartesi günü Vadili ve Paşaköy’de, yurt dışında yaşayan gençlerin de katılımıyla “Avrupa’dan KKTC’ye Gençlik Köprüleri” etkinliği düzenliyor.

İngiltere’den KKTC’ye gelen Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Halk Dansları ekibi de etkinlikte yer alacak.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Dairesi’ne bağlı Paşaköy ve Vadili Gençlik Merkezlerinde bulunan gençlerin 8 Nisan Cumartesi günü organize edeceği etkinliklerde, Paşaköy Düğün Salonu’nda saat 15.00 da “Geçmişten günümüze çocuk oyunları”, Vadili Düğün salonunda ise saat 18.00 da “Halk Dansları gösterileri” gerçekleştirilecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, geçmişi ve kültürü önemsediklerini ve bunun ülke mirası olduğunu belirterek, söz konusu unsurların gelecek kuşaklara doğru aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkedeki gençlerin geçmişi ve kültürü öğrenme adına daha çok alternatifi olduğunu belirten Eroğlu, yurt dışında yaşayan gençlerin bunu yaşayamadığını vurguladı.

Eroğlu, “Avrupa’dan KKTC’ye Gençlik Köprüleri” etkinliği ile orada yaşayan gençlerimizin ülkemizde, geçmişte oynanan çocuk oyunlarını, halk danslarımızı, müziklerimizi, kostümlerimizi, yaşayış biçimlerimizi gözlemleyerek ve uygulayarak soluyacaklarını kaydetti.

Paşaköy ve Vadile’de yer alacak etkinliklerin ücretsiz ve halka açık gerçekleşeceğini belirten Eroğlu, halkı etkinliklere davet etti.

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