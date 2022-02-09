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Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar zehir saçıyor

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İngiltere'nin ve Almanya’nın Türkiye'ye gönderdiği atıklarda yüksek oranda toksik kimyasal bulunduğu açıklandı.
Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar zehir saçıyor

İngiltere'nin ve Almanya’nın Türkiye'ye gönderdiği atıklarda yüksek oranda toksik kimyasal bulunduğu açıklandı.

İngiliz The Times gazetesi, Greenpeace'in Adana'daki 5 farklı kaçak çöp döküm noktasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktardı. Habere göre bu noktalarda kontamine olmuş plastik ve toksik kimyasallar toprağı ciddi miktarda zehirliyor.

Greenpeace Akdeniz ve Almanya'nın geçen yıl ortak olarak yürüttüğü araştırmada, Adana'daki 10 ayrı çöp döküm noktasında İngiltere'den gelen paket ve plastik maddelere rastlandı.

İçeriği belirsiz ve kontamine olmuş plastiğin çevreye dökülmesi ve açıkta yakılmasının insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla Adana'daki 5 farklı çöp döküm sahasından toprak, kül, su ve çamur örnekleri incelendi.

Sonuçlar, alınan örneklerde, kontrol altındaki çöp noktalarındakinden binlerce kat daha fazla oranda kimyasal olduğunu ortaya koydu.

Bir noktada tespit edilen dioksin ve furan seviyesinin bugüne dek Türkiye'de tespit edilen en yüksek oran olduğu kaydedildi.

Greenpeace, inceleme yapılan çöp döküm alanlarındaki plastiklerin büyük bölümünün İngiltere ve Almanya'dan geldiğini belirtti.

KANSER VE ERKEN DOĞUMA NEDEN OLUYOR

The Times, dioksin ve furanın erken doğum, kanser, cilt rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıklara yol açtığına, hormonları ve bağışıklığı da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye'ye çöp sevkiyatı, Çin'in 2017'de çöpleri kabul etmeme kararı sonrasında hızla artmıştı. İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen çöp miktarı 2016'dan 2020'ye kadar yılda 12 bin tondan 210 bin tona yükseldi.

Bu miktar İngiltere'nin toplam plastik atık ihracatının yaklaşık yüzde 40'ına denk düşüyor.
Türkiye geçen yıl atık sevkiyatına bazı sınırlamalar getirmişti, ancak The Times Türkiye'ye gönderilen çöplerin yeniden arttığını yazdı.

İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen atık miktarı temmuzda 484 tondu ancak kasımda 4126 tona yükseldi.

Greenpeace Akdeniz'den Nihan Temiz Ata, “Türkiye'nin toprakları, havası ve suyu Avrupa'dan ithal edilen plastik atıkların çevre ve sağlıkta yol açtığı bedellerin tanığı. Plastik atıklarını yurtdışına gönderen İngiltere ve Almanya gibi ülkeler, Türkiye'nin verimli topraklarında toksik iz bırakıyor. Bu ülkeler sorumluluk alıp Türkiye'ye plastik göndermeye son vermeli” dedi.

İngiltere, geçen yıl 104 konteynır dolusu plastik atığın yasadışı yollarla Türkiye'ye gönderilmesini engellediğini duyurmuştu.

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