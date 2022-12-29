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Avrupalı belediye başkanları, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geldi

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Avrupalı belediye başkanlarının dün İstanbul'daki temasları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüşmeleri gündem oldu.
Avrupalı belediye başkanları, İmamoğlu’na destek için İstanbul’a geldi

Avrupalı belediye başkanları, dün İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen buluşmaya katılarak, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) üyesi kentlerin belediye başkanları, dün İmamoğlu'yla bir araya geldi. İtalya'nın Floransa Belediyesi, düzenlemeyi planladığı ‘Büyüyen ve Gelişen Şehirler Belediye Başkanları ile Buluşma' toplantısını İstanbul'a taşıdı.

Buluşmaya İmamoğlu, Floransa Belediye Başkanı ve Eurocities Başkanı Dario Nardella, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak katıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, “Adalet için, erdemlerin en büyüğü ve en değerlisidir derler. Öyledir. Adalet duygumuzu kaybedersek, insan olmaktan çıkarız. Adalet duygusunu kaybeden bir toplum, uygar olma şansını yitirir. Adalet duygusunu yitirmiş bir iktidar, varlık sebebini kaybeder” diyerek kendisine desteklerini sunan belediye başkanlarına teşekkür etti.

YUNAN BASINI BÖYLE PAYLAŞTI

Yunan basını da toplantıya gündemin ilk sıralarında yer verdi. Yunan Kathimerini gazetesi, Atina Belediye Başkanı Bakoyannis'in İmamoğlu'yla sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Bakoyannis yaptığı açıklamada “Ekrem'in ve Türk halkının yanındayız. Adalet kazanacak” dedi.

Bakoyannis, “Bizler, büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi pratik ve tek yürek olarak ifade etmeye geldik. Bugün, iki kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı sansürleniyorsa, yani ifade özgürlüğü ayaklar altına alınıyorsa o zaman yarın Türkiye'de demokrasiye ne olacak? Vatandaşlar için şafak vakti ne zaman?” diye konuştu.

İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN MESAJLAR

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yazılı; Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Linz Belediye Başkanı Klaus Luger ve Hamburg Belediye Başkanı Dr. Peter Tschentscher de Saraçhane'deki buluşmaya video-mesaj yolladı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella: İmamoğlu, Avrupalı ve Avrupalı olmayan belediye başkanları olarak bizim için kesinlikle önemli bir ilham kaynağıdır.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo: Değerli Ekrem, Türkiye'de olduğu gibi Fransa'da da hepimizin derinden bağlı olduğu demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün en temel ilkelerini baltalayan bu kabul edilemez durum ve akıl almaz ceza karşısında tam dayanışma ve desteğime sahipsiniz.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay: Şehirler, kalkış ve yeni başlangıçlar noktasıdır. Birlikte yaşamanın farklı bir çerçevesini oluştururlar. Kentler, demokrasinin, sosyal adaletin ve sorun çözme becerilerinin doğrudan etki ettiği ve haklı olarak talep edildiği yerlerdir. Bu nedenle şehirler olarak, fikir alışverişinde bulunmak ve en iyi çözümler üzerinde çalışmak için ağlara ihtiyacımız var.

Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma: İmamoğlu, şehrini daha adil ve sürdürülebilir bir yere dönüştürmek için gereken cesareti göstermektedir. Kendisi, bu misyonu nedeniyle engellenmek ve yargılanmak yerine desteklenmelidir. Belediye Başkanı İmamoğlu'nu ve demokratik değerlerimizi korumadaki önemli rolünü tamamen destekliyorum.

Linz Belediye Başkanı Klaus Luger: Sevgili dostum Ekrem, sana sadece bir şeyi vurgulamak istiyorum: Sen, demokrasi için çok şey yapmış insanlardan birisin. Umarım istişareleriniz iyi bir şekilde sonuçlanır ve umarım önümüzdeki haftalarda ve aylarda İstanbul'da, Türkiye'de kazanan demokrasi olur. Çok teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun. Her zaman sizin yanınızdayım.

Hamburg Belediye Başkanı Dr. Peter Tschentscher: Sayın İmamoğlu, 2019 yılında iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandınız. Bu önemli, geleneksel şehrin belediye başkanı olarak görevlerinizi yerine getirmeniz ve siyasi çalışmalarınızı sürdürmeniz için size tüm başarı dileklerimi iletiyorum.

Avrupa'daki 200'den fazla kenti buluşturan Eurocities grubu, İmamoğlu'yla ilgili yargı kararı sonrasında yayınladığı açıklamada da “Bu bir muhalefet mensubuna yönelik siyasi nitelikte bir saldırıdır” ifadesini kullanmıştı.

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