Avrupalı Genç Federalistler TDP'yi ziyaret etti

Almanya'dan gelerek ülkemizde çeşitli ziyaretlerde bulunan 'Genç Avrupalı Federalist' heyeti Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) ziyaret etti.

Görüşmede, TDP Gençlik Örgütü Eş Başkanı Nalan Ersümer, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Safiye Özaltıner ile Parti Meclisi ve Dışilişkiler Komitesi üyesi Evrim Benzetsel de hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs konusunun tarihçesi, müzakerelerde gelinen son aşama ve iç politikaya yönelik bilgiler verildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de görüşmenin başına kısa bir süre katılarak TDP'nin Kıbrıs konusuna yönelik politikaları ile müzakerelerde gelinen son aşama hakkında heyet üyelerine bilgiler verdi.

TDP Gençlik Örgütü Eş Başkanı Nalan Ersümer, Avrupalı Genç Federalist heyetinin, adadaki sivil toplum örgütleri ve Siyasi Partilerin gençlik örgütleriyle görüşerek, adanın tarihi, siyasi geçmişi ve müzakerelerle ilgili bilgi almak için Kıbrıs'ta bulunduklarını belirtti.

Kıbrıs'ın siyasi durumunu ulaştırabildikleri her kaynakla doğru ve yansız bir şekilde aktarmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydeden Ersümer, "Sesimizi dünyaya duyurmak ve adamız gençlerine iyi bir gelecek bırakabilmek uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Almanya'dan gelen gençlerle yaptığımız görüşmenin hem sesimizin duyurulması, hem de gelecek açısından öneminin farkındayız" dedi.

Almanya ve dünyaya adanın Kuzeyinde yaşayan, dünyadan kopuk ve gelecek belirsizliği içinde önünü göremeyen gençlerin sorunlarını anlatmayı ve "Biz buradayız" demeyi sürdüreceklerini ifade eden Ersümer, insan hakları çerçevesinde daha iyi ve adaletli bir yönetim anlayışı oluşturmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.