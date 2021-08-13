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Avrupalı gençler ortalama 26.4 yaşında evden ayrılıyor

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gençler ortalama 26.4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor.
Avrupalı gençler ortalama 26.4 yaşında evden ayrılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gençler ortalama 26.4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 'Uluslararası Gençlik Günü' nedeniyle AB ülkelerinde gençlerin evden ortalama kaç yaşında ayrılarak kendi evlerini kurduklarına ilişkin 2020 yılı verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupalı gençler ortalama 26.4 yaşında yuvadan ayrılıyor.

Kadınlar, erkelerden daha erken ayrı ev kuruyor.

Avrupa'da erkeler 27.4 yaşında, kadınlar ise 25.4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor.

i̇sveç, AB ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke konumunda bulunuyor.

İsveç'te gençler ortalama 17.5 yaşında ayrı eve yerleşiyor.

İsveç'i en yakın 19.8 yaş ile Lüksemburg, 21.2 yaş ile Danimarka ve 22 yaş ile Finlandiya izliyor.

Hırvatistan'da ise gençlerin evden ayrılmasının yaş ortalaması 32.4'ü buluyor.

Hırvatistan'ı en yakın 30.9 ile Slovakya, 30.2 ile İtalya ve Malta takip ediyor.

Söz konusu ayrı ev kurma yaş ortalaması Almanya'da 23.8'i, Fransa'da 24'ü, Hollanda'da da 24.3'ü buluyor.

Türkiye'de ise gençler ortalama 27.8 yaşında evden ayrılırken erkekler 29.8 yaşında, kadınlar 25.8 yaşında ayrı ev kuruyor.

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