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Avrupalı jenerik ilaç üreticileri: Üretim durabilir

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Avrupa merkezli jenerik ilaç üreticileri enerji krizi nedeniyle ucuz jenerik ilaçların üretimini durdurabileceklerini belirterek AB'den daha fazla destek talep etti.
Avrupalı jenerik ilaç üreticileri: Üretim durabilir

Avrupa merkezli ilaç şirketleri, elektrik fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle bazı ucuz jenerik ilaçları üretmeyi durdurabilecekleri konusunda uyararak, fiyatlandırmanın yeniden yapılmasını talep etti.

Jenerik ilaç üreticilerini temsil eden Medicines for Europe, bu hafta Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji ve sağlık bakanlarına açık mektup göndererek artan enerji fiyatları nedeniyle ucuz jenerik ilan üretimini durdurabileceklerini bildirdi.

Avrupa'da elektrik fiyatlarının bazı ilaç fabrikaları için 10 katına çıktığı ve hammadde maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 160 yükseldiği belirtilen mektupta ucuz bazı jenerik ilaçların üretiminin durabileceği uyarısında bulunuldu, bu ilaçların yeniden fiyatlandırılması talep edildi.

Medicines for Europe yöneticisi Adrian Van Den Hoven, "Artan enerji maliyetleri Avrupa'daki sabit fiyat sisteminde çoğu üreticinin kâr marjının tamamen erimesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kuruluşun verilerine göre jenerik ilaçlar, AB'de satılan tüm ilaçların yüzde 70'ini oluşturuyor.

Öte yandan AB enerji bakanlarınca bugün düzenlecek toplantıda enerji krizine karşı alınması görüşülecek tedbirler arasında ilaç şirketlerine yönelik destek yer almıyor.

Jenerik ilaç nedir?

Jenerik ilaçlar orijinal ilaçlarla aynı özelliklere sahip olan, hasta üzerinde aynı etkiyi sağlayan ve orijinal ilaçların patent koruma süreleri bittikten sonra satışa sunulan ürünlerdir. 

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