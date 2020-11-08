Avrupalı liderlerden ABD Başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik mesajları

Avrupalı liderler, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajları iletti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Sayın Joe Biden'ı Amerikan başkanlık seçimlerindeki zaferi nedeniyle içten dileklerimle kutluyorum ve en yakın fırsatta onunla görüşmeyi bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin uzun yıllara dayanan ilişkilerini hatırlatan von der Leyen, yazılı açıklamasında "Avrupa Komisyonu, yeni hükümet ve kongre ile iş birliğini güçlendirmek ve acil sorunları görüşmek için hazır" ifadelerine yer verdi.

Almanya: Batı ülkeleri yeniden takım olmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Batı ülkelerinin yeniden "bir takım olarak" çalışmasını istediğini söyledi.

ABD hükümeti ile yeni bir iş birliği yapmak istediklerini ifade eden Mass, "Aynı zamanda Batı'nın yeniden bir takım olmasını istiyoruz. Sadece bu şekilde değerlerimizi dünyaya yayabiliriz. Avrupalılar olarak, bu ortaklığa daha fazla yatırım yapmaya hazırız" şeklinde yazdı.

İngiltere: ABD en önemli müttefikimiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Biden'ı tebrik etmek için yaptığı açıklamada, "ABD bizim en önemli müttefikimiz. İklim değişiminden ticaret ve güvenliğe, ortak önceliklerimiz için yakın bir şekilde çalışmayı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.