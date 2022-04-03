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Avrupalı liderlerden Rusya’nın savaş suçu konusunda soruşturulması çağrısı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya’nın saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması çağrısında bulundu.
Avrupalı liderlerden Rusya’nın savaş suçu konusunda soruşturulması çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupalı liderler Rusya'nın saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, Rus ordusunu Ukrayna’nın Buça ve Irpin kentlerinde “korkunç eylemler” yapmakla suçlayarak, saldırıların savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Bakan Truss, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sivilleri gözetmeksizin yasadışı ve haksız saldırıları savaş suçu olarak soruşturulmalı” dedi.

Truss ayrıca, İngiltere'nin savaş suçlarını soruşturma ve kovuşturma yetkisine sahip birincil kurum rolündeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmaya tam destek vereceğini ifade etti.

“SAVAŞ SUÇLARININ FAİLLERİ HESAP VERECEK”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acil olarak bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna'nın Buça kentindeki görüntüleri “korkunç ve dehşet verici” olarak nitelendirerek, faillerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Başbakan Scholz, “Rus ordusu tarafından işlenen suçları soruşturmalıyız. Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası örgütlerin, vahşeti bağımsız olarak belgeleyebilmeleri için bu alanlara erişim izni verilmesini talep ediyorum. Saldırıların failleri ve onları görevlendirenler yargılanmalı” ifadelerini kullandı.

“RUSYA’YA YÖNELİK BASKILAR ARTIRILMALI”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Buça kentindeki saldırıların savaş suçlarına dönüşmesi halinde sorumluların yargılanıp mahkum edileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakan Le Drian açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya karşı başlattıkları ve etkisi her geçen gün daha da artıran saldırıları sona erdirmek için Rusya'ya yönelik ekonomik ve uluslararası baskı artırılmalıdır” dedi.

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