Avrupalı parlamenterlerden Türkiye'de tutuklu gazetecilere destek

Avrupa Parlamentosu’nda farklı gruplardan beş milletvekili ortak bir açıklama yayınlayarak Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda salı günü bir basın toplantısı düzenleyen 5 parlamenter, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Cezaevindeki 5 gazetecinin fotoğrafını taşıyan Avrupalı parlamenterler, onların öyküsü öyküsü üzerinden Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekti.

Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi grubundan İtalyan parlamenter Fabio Massimo Castaldo kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazıişleri müdürü İnan Kızılkaya'nın fotoğrafını taşıdı. Castaldo “Cezaevindeki gazetecilere destek açıklayarak onların asla unutulmaması gereken kişisel öykülerinin altını çizmek istiyoruz” dedi.

Sosyal demokrat Sloven parlamenter Tanja Fajon, Zaman gazetesi köşe yazarı Şahin Alpay’ın fotoğrafını taşıdı. Fajon "Gazeteciler taciz ya da tutuklanma korkusu olmadan haber yapamaz veya siyasi liderleri sorgulayamazsa etkin siyasi bir tartışma da olmaz. Türkiye’deki siyasi durum kötüleşirken, gazetecilikleri nedeniyle tutuklu olanları dile getirmek ve onlara destek vermek bir ödev olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

Ahmet Şık’ın fotoğrafını taşıyan Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'ndan Alman parlamenter Rebecca Harms “Derhal serbest bırakılmalarını destekliyor ve Türkiye’nin geleceği için yaptıkları önemli işi sürdürebileceklerini umuyoruz” diye konuştu.

Avrupa Halk Partisi'nden Çek parlamenter Michaela Šojdrová, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu icra kurulu başkanı Akın Atalay’ın fotoğrafını taşıdı. Šojdrová “Bu beş vaka, birçoklarından sadece birkaçı. Bugün gazetecilerin, ailelerinin ve arkadaşlarının acılarının sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'ndan İspanyol Jordi Sole Ferrando, Meydan gazetesi köşe yazarı Abdullah Kılıç’ın fotoğrafını taşıdı. Jordi Sole "Türkiye’de ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklanan her bir birey için uluslararası dayanışma göstermek görevimiz” ifadelerinde bulundu.

Avrupalı parlamenterlerin çağrısına Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de destek verdi.