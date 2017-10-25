 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.774
  • Altın 152,794
  • Dolar 3,7327
  • Euro 4,3945
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAErbil referandum sonucunu askıya almayı önerdi

Avrupalı parlamenterlerden Türkiye'de tutuklu gazetecilere destek

» »
Avrupalı parlamenterlerden Türkiye'de tutuklu gazetecilere destek
Avrupa Parlamentosu’nda farklı gruplardan beş milletvekili ortak bir açıklama yayınlayarak Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda salı günü bir basın toplantısı düzenleyen 5 parlamenter, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Cezaevindeki 5 gazetecinin fotoğrafını taşıyan Avrupalı parlamenterler, onların öyküsü öyküsü üzerinden Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekti.

Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi grubundan İtalyan parlamenter Fabio Massimo Castaldo kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazıişleri müdürü İnan Kızılkaya'nın fotoğrafını taşıdı. Castaldo “Cezaevindeki gazetecilere destek açıklayarak onların asla unutulmaması gereken kişisel öykülerinin altını çizmek istiyoruz” dedi.

Sosyal demokrat Sloven parlamenter Tanja Fajon, Zaman gazetesi köşe yazarı Şahin Alpay’ın fotoğrafını taşıdı. Fajon "Gazeteciler taciz ya da tutuklanma korkusu olmadan haber yapamaz veya siyasi liderleri sorgulayamazsa etkin siyasi bir tartışma da olmaz. Türkiye’deki siyasi durum kötüleşirken, gazetecilikleri nedeniyle tutuklu olanları dile getirmek ve onlara destek vermek bir ödev olmayı sürdürüyor” diye konuştu.

Ahmet Şık’ın fotoğrafını taşıyan Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'ndan Alman parlamenter Rebecca Harms “Derhal serbest bırakılmalarını destekliyor ve Türkiye’nin geleceği için yaptıkları önemli işi sürdürebileceklerini umuyoruz” diye konuştu.

Avrupa Halk Partisi'nden Çek parlamenter Michaela Šojdrová, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu icra kurulu başkanı Akın Atalay’ın fotoğrafını taşıdı. Šojdrová “Bu beş vaka, birçoklarından sadece birkaçı. Bugün gazetecilerin, ailelerinin ve arkadaşlarının acılarının sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı'ndan İspanyol Jordi Sole Ferrando, Meydan gazetesi köşe yazarı Abdullah Kılıç’ın fotoğrafını taşıdı. Jordi Sole "Türkiye’de ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklanan her bir birey için uluslararası dayanışma göstermek görevimiz” ifadelerinde bulundu.

Avrupalı parlamenterlerin çağrısına Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de destek verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere'de silahlı bir şahıs çok sayıda kişiyi rehin aldı22 Ekim 2017 Pazar 18:42
  • Almanya'daki koalisyon görüşmelerinde iyimserlik hâkim22 Ekim 2017 Pazar 13:51
  • İtalya'nın iki bölgesinde özerklik referandumu22 Ekim 2017 Pazar 13:49
  • Çek seçimlerinin galibi açık ara farkla Babiş22 Ekim 2017 Pazar 13:48
  • Katalan lider, Madrid'in kararını Franco dönemine benzetti22 Ekim 2017 Pazar 13:47
  • Çeklerin Trump'ı seçimin favorisi20 Ekim 2017 Cuma 14:17
  • Madrid'den Katalonya için erken seçim girişimi20 Ekim 2017 Cuma 13:41
  • AB liderlerinden Türkiye'ye mali yardımı azaltma kararı20 Ekim 2017 Cuma 13:28
  • Merkel: Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan yardım azaltılmalı19 Ekim 2017 Perşembe 16:47
  • Madrid Katalonya'nın özerkliğini iptal etmeye hazırlanıyor19 Ekim 2017 Perşembe 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti