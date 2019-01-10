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Avrupalı siyasetçiye İstanbul'da 'hırsızlık'tan gözaltı

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"Hatamı kabul ediyorum, dalgınlığıma geldi"
Avrupalı siyasetçiye İstanbul'da 'hırsızlık'tan gözaltı

İtalya’nın Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzzi ve eşi 7 ocak günü Dubai'den İtalya'ya aktarma yapmak için Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçağını bekleyen Giannuzzi, havalimanında bulunan free shopa alışveriş için girdi. Girdiği mağazadaki gözlükleri deneyen Giannuzzi, 185 euroluk gözlüğü parasını ödemeden yanına alarak tuvalete girdi. İtalyan siyasetçi daha sonra lavaboda kısa süre oyalandıktan sonra kendisini bekleyen eşinin yanına gitti. Mağaza yetkilileri, kamera kayıtlarında İtalya Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzzi'nin 185 euroluk gözlüğü alıp geri getirmediğini fark edince, durumu havalimanı polisine bildirdi. Polis İtalyan siyasetçiyi gözaltına aldı.

Ç:alındığı iddia edilen 185 euroluk gözlük, lavaboda ve valizinde bulunamadı. Savcının talimatı üzerine Francesco Giannuzzi Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Durum eş zamanlı olarak İtalya’nın İstanbul Konsolosluğu'na da bildirildi.

50 bin lira kefaletle serbest

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan İtalyan meclis üyesi ‘hırsızlık' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İtalyan meclis üyesi Giannuzzi'yi 50 bin TL nakdi kefaletle serbest bıraktı.

Suçlamaları kabul etmedi

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Francesco Giannuzzi ise kendisini şöyle savundu: “Aktarmalı olarak geldiğim Atatürk Havaliman'ındaki free shoptan gözlük denedim. Gözlüğü beğenmediğim için yerine koydum. Daha sonra başka bir gözlük deneyip free shopun dışında beni bekleyen eşime gözlüğü gösterdim. Gözlüğü tekrar yerine koymak için yöneldiğim sırada lavaboyu gördüm. Sıkıştığım için de lavaboya girdim. Ancak lavabo kirli olduğu için tuvaletimi yapmadın, elimi yüzümü yıkadım. Eşimin yanına gittim. Büyük ihmalle gözlüğü lavaboda elimi yıkarken unuttum.”

"Dalgınlığıma gelmiştir"

Eşinin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra polisin yanına gelerek, gözlüğü aramak için valizi aradıklarını anlatan Giannuzzi, “Valizimizi aradılar ancak bir şey bulamadılar. O sırada gözlüğü alıp-almadığım hususunda tartışıp gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşim kalp hastası olması nedeniyle strese girdim.  Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istedim. Ben daha önceden diğer free shoplardan alışveriş yaptım. Bununla ilgili fişlerim elimdedir. Durumum itibariyle böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım” dedi.

Sözcü’den Şeyma Ulusoy’un haberine göre savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Francesco Giannuzzi, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 50 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

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