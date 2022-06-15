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Avrupalı STK'lardan AB'ye : İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın

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Avrupa genelinde faaliyet gösteren onlarca sivil toplum kuruluşu, İslam karşıtlığına kayıtsız kaldıkları gerekçesiyle Avrupa Birliği kurumlarına mektup göndererek durumdan endişe duyduklarını iletti.
Avrupalı STK'lardan AB'ye : İslam karşıtlığına kayıtsız kalmayın

Müslümanlara karşı yapılan ırkçılığa karşı harekete geçmediği ve bunu inkar ettiği gerekçesiyle AB kurumlarına gönderilen mektuba çeşitli Avrupa ülkelerinden 41 STK imza attı.

Mektupta, Fransa’nın dönem başkanlığında AB Konseyi tarafından ırkçılık ve Yahudi karşıtlığı hakkında alınan kararların sadece Avrupa’daki Müslümanlara değil Romanlara, Afrikalılara ve Asyalılara yönelik yapısal ve kurumsal ayrımcılığa çare olmadığı vurgulandı.

Mektupta, Konsey kararlarının ırkçılık şekilleri arasında “hiyerarşi” yarattığı da ifade edildi.

Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadeleye öncelik talebi

Ayrıca Konsey bünyesindeki Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonunun (ECRI) Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadeleye yüksek öncelik verilmesi hakkındaki talebinin de AB Konseyi kararlarında reddedildiği belirtildi.

Müslümanların veya Müslüman olduğu düşünülen kişilerin Avrupa’daki bazı siyasi partiler ve aşırı sağ hareketlerin esas hedefi olarak gösterildiği vurgulanan mektupta Avrupalı Müslümanların ve diğer azınlıkların ayrımcılığa giderek daha fazla uğradığı, AB’nin İslam karşıtlığı hakkındaki duruşunun da sıkıntıları göz ardı ettiği görüşü dile getirildi.

STK’ler, İslam karşıtlığıyla mücadele için bir koordinatör atanması, ırkçılığın tüm şekilleriyle mücadelede çalışan koordinatörlere daha fazla kaynak ayrılması, Avrupa değerlerine uygun olarak ırkçılığın tüm formlarıyla etkin mücadele talebinde bulundu.

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