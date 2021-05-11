Avrupalı yetkililer Christodoulides’e Kıbrıs’ta çözüm için esasın değişmediğini söylediler



Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, pazartesi günü Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi’nde ve ayrı ayrı yaptığı temalarda, Avrupa Birliği mevkidaşlarına Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi toplantı sonucu hakkında bilgi verdi.



Avrupa Birliği’nden (AB) bir kaynağa göre, Christodoulides’in temaslarında ve Konsey içerisinde AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell aracılığıyla verilen ortak mesajda, Kıbrıs sorununa çözüm esasında bir değişiklik olamayacağı açıkça ifade edildi.



Aynı zamanda Yüksek Temsilci ve Avrupalı yetkililer, AB-Türkiye ilişkilerinin tüm alanının, doğrudan Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olduğu ve Türkiye’nin var olan çerçeve esasında bir çözüme ulaşılması için çabalarda yapıcı katkısı gerektiği üzerinde görüş birliğine vardılar.



Bir AB kaynağına göre, Konsey’in çalışmasında, şimdiki gelişmeler ışığında Dışişleri Bakanı mevkidaşlarına, 27-29 Nisan tarihlerinde müzakerelerin başlaması hedefiyle Cenevre’de yer alan Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi toplantı sırasındaki gelişmeler, özellikle Türkiye’nin Kıbrıs sorununa çözüm esasında değişiklik yaklaşımı konusunda bilgi verdi.



Christodoulides, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve ortak AB kararları dışında Türkiye’nin iki devletli bir çözüm üzerindeki ısrarına, ayrıca Genel Sekreter’in BM Güvenlik Konseyi yoluyla, yakın gelecekte müzakereleri başlatma olasılıklarını araştırmak için bir BM Özel Temsilcisi atama önerisine Ankara’nın olumsuz yaklaşmasına değindi.



Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin reddetmesi üzerine yeniden Cenevre’deki gayrı resmi toplantıya AB’nin katılmasının mümkün olmadığını da hatırlattı.



Christodoulides, hem AB kurumlarına hem de AB üyesi ülkelere, Türkiye’ye acilen Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini, Kıbrıs sorununun çözüm esasının değişmediğini söylemeleri, aynı zamanda Avrupa-Türkiye ilişkilerinin doğrudan Kıbrıs sorununa çözüm gelişmelerine bağlı olduğunu anlatmaları çağrısında bulundu.



Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı, Konsey çalışmaları için bulunduğu Brüksel’de Kıbrıs sorunu ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda bazı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler de yaptı.



Nikos Christodoulides özellikle Almanya Dışişleri Bakanı’yla Kıbrıs sorununu ele aldı. Almanya Dışişleri Bakanı Christodoulides’e, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya ziyareti, bu ziyaret sırasında, Almanya’nın ‘Kıbrıs sorununa çözüm esasında herhangi bir değişiklik olamayacağı’ şeklindeki görüşünü ilettiğini anlattı.



Dışişleri Bakanı Christodoulides, aynı konuyu, 2021’in ikinci yarısında AB Konseyi Başkanlığı’nı üstlenecek olan İtalya, İspanya ve Slovenya dışişleri bakanlarıyla da görüştü.



Bundan başka AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dışişleri bakanlarına, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Cenevre’deki gayrı resmi konferans sırasında yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti ve BM Genel Sekreteri’yle sürekli temas halinde olduğunu, çabalarını desteklediğini ve AB’nin Kıbrıs sorununa çözüm için gösterilecek çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ilettiğini anlattı.

KHA