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Avrupalı yetkililer uyardı: Rusya’nın Stalin taktiği kıtlığa yol açabilir

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 52'nci gününde ülkede çatışmalar sürerken, Rus birliklerinin ülkedeki yardım konvoylarını hedef aldığı bu durumun da gıda krizini tetiklediği iddia edildi.
Avrupalı yetkililer uyardı: Rusya’nın Stalin taktiği kıtlığa yol açabilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 52’nci gününde ülkede gıda krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, yedi haftadır süren savaşta, Rus bombardımandan etkilen kasabalara gıda teslimatının ciddi şekilde kesintiye uğradığını söyledi.

Yapılan açıklamada, “Bazı kuşatma altındaki bölgelerde durum o kadar kötü ki, insanlar su birikintileri ve radyatörlerden su içmeye çalışırken açlıktan sokak köpeklerini de öldürmeye başladılar” ifadeleri yer aldı. Bazı kişilerin ise yeraltı sığınaklarından yemek aramak için dışarı çıktıkları ancak burada saldırılar sonucu öldürüldükleri vurgulandı.

‘GIDA DEPOLARINI KASITLI OLARAK HEDEF ALIYOR’

Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Rusya, açlığı bir savaş silahı olarak etkin bir şekilde kullanarak Ukrayna’nın gıda stoklarını ve depolama alanlarını kasıtlı olarak hedef alıyor ve yok ediyor” dedi. Bu durumun, Ukraynalılar için bir ‘gıda kıtlığı’ anlamına gelebileceğini söyledi.

BM Dünya Gıda Programı başkanı David Beasley, güneydoğudaki Mariupol kentinde yaşayan insanların Rusya tarafından açlığa mahkum edildiğini de söyledi. Beasley, personelin şiddetli saldırı altındaki Odessa’nın doğusundaki Mariupol ve Mykolaiv de dahil olmak üzere çatışma bölgelerine girmesine izin verilmediğini aktardı.

Ukraine conflict could hit food supplies, worsening Yemen hunger crisis | Reuters.com

STALİN’İN UYGULAMALARINA BENZETTİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, Ukrayna’da tetiklenen gıda krizini eski Sovyet lideri Joseph Stalin dönemindeki ‘büyük kıtlığa’ benzetti. Stalin o dönem Ukrayna’daki gıda malzemelerine el koymuştu.

Beasley, savaşın ‘Ukrayna’daki insanları mahvettiğini’ söyledi ve insani krizin yakında daha da kötüye gideceğini belirtti.

BM Dünya Gıda Programı başkanı David Beasley, Rusya’nın Ukrayna’da ihtiyacı olanlara yardım etmeyi hedefleyen kuruluşlara izin vermediğini de vurgularken, Önümüzdeki birkaç hafta ve birkaç ay şimdi olduğundan daha karmaşık hale gelebilir. Aslında her şey daha da kötüye gidiyor.” dedi.

Kızılhaç yetkilisi Olena Stokoz

‘MAĞAZALAR VE MARKETLER KAPANIYOR’

İnsani yardım erişimini ve yardım dağıtımını engellemek, silahlı çatışmayı düzenleyen uluslararası anlaşma olan Cenevre Sözleşmesi uyarınca bir savaş suçu olarak kabul ediliyor.

Ukrayna Kızıl Haç genel müdür yardımcısı Olena Stokoz, yardım konvoylarının doğu ve güneydeki şehirlere girişinin engellenmeye devam ettiğini söyledi. Stokoz, “İnsanların içme suyu, gıda, ilaç ve hijyen ürünleri tükendi” diye uyardı.

Başka bir yardım kuruluşu olan Caritas Ukraine’in direktörü Vladyslav Shelokov, Rus saldırılarının süpermarketleri de kapanmaya zorladığını çünkü kendilerine hiçbir şey teslim edilmediğini söyledi. Shelokov, “Bazı bölgelerde büyük gıda depoları da tamamen yok edildi” dedi. Bu yüzden, yarısı boş raflar ve mağazaların kapandığını görüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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