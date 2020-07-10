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Avrupalılar Covid-19 sonrası İngiliz, ABD'li ve Çinli turistleri ülkelerinde istemiyor

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Avrupalılar Covid-19 sonrası İngiliz, ABD'li ve Çinli turistleri ülkelerinde istemiyor
Avrupalılar Covid-19 sonrası İngiliz, ABD'li ve Çinli turistleri ülkelerinde istemiyor

Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre Fransız, Alman ve İspanyolların yaklaşık yüzde 70'inin Covid-19 salgını sonrası ülkelerine Çin, ABD ve İngiltere'den gelen turistleri istemediği ortaya çıktı.

İngiltere merkezli uluslararası araştırma ve istatistik kurumu Yougov'un yaptığı anketin en çok dikkat çeken yanlarından biriyse Avrupalı turistlerin Çin ile ilgili verdikleri yanıt oldu.

Avrupa'da koronavirüs sebebiyle ölen kişi sayısı Çin'e nazaran çok daha fazla olan Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 96'sı, 63 milyon kişiyle dünyanın en çok yabancı turist çeken 4. ülkesi olan Çin'e gitmek istemediğini açıkladı.

Söz konusu Avrupa ülkelerinde görülen Covid-19 vakası sayısı Rusya ile birlikte 2.5 milyonu bulurken, 1.5 milyar nüfuslu Çin'de bu rakam sadece 83 binde kaldı.

Avrupa'da koronavirüs sebebiyle son 3-4 aylık dönemde 200 bin kişi hayatını kaybederken, Covid-19'un ilk çıktığı ülke olan Çin'de bu rakam 4.600 civarında.

Batı Avrupalıların çoğu ABD'li Çinli ve İngiliz turistlerin ülkelerine gelmesine karşı

Ankete göre, Fransızların yüzde 69'u ABD'li turistleri, yüzde 68'i Çinli turistleri ve yüzde 55'i de İngiliz turistleri ülkesinde görmek istemiyor.

Covid-19'un etkili olduğu bir başka Avrupa ülkesi İspanya'da bu oranlar çok daha yüksek durumda. İspanyolların yüzde 75'i ABD'li ve yüzde 68'i de Çinli turistleri ülkesinde görmek istemezken, yüzde 61'lik bir kesim de, yaz tatilindeki ilk tercihi Avrupa'nın güney sahilleri olan İngilizlerin ülkelerine gelmesine karşı olduğunu belirtti.

İtalyanların yaklaşık yüzde 58'i ABD, Çin ve İngiltere'den ülkelerine turist gelmesini istemezken, bu oran Almanya'da söz konusu üç ülke için daha yüksek durumda. Almanların yaklaşık yüzde 67si İngiliz, ABD'li ve Çİnli turistlerin ülkelerine tatil amacıyla gelmesini istemiyor.

Verilere göre Avrupa'da en çok koronavirüs ölümü görülen ülke olan İngiltere'de vatandaşların yüzde 76'sı ABD'li ve yüzde 72'si ise Çİnli turistlerin ülkelerini ziyaret etmesine karşı olduklarını söyledi.

İskandinav ülkeleri en çok İsveçlilerden çekiniyor

Aynı durum İskandinav ülkelerinde de görülüyor. Ankete göre Norveç, Finlandiya ve Danimarkalı vatandaşlar en çok İsveçli turistlerden çekiniyor.

Norveçlilerin yüzde 73'ü, Danimarkalıların yüzde 61 ve Finlandiyalıların yüzde 81'i İsveçli turistlerin ülkesine gelmesini istemezken, toplam dört İskandinav ülkesinin Çinlileri ülkelerinde istememe oranıysa yüzde 71'e kadar çıkıyor.

10 Temmuz 2020 itibariyle dünyada görülen Covid-19 vakası sayısı 12.5 milyona yaklaşırken, ölü sayısı da 560 bin sınırına dayandı.

Bugüne kadar başta ABD ve Meksika olmak üzere Kuzey Amerika kıtasında 3.8 milyon vaka görülürken, Avrupa kıtasında 2.5 milyon, Asya kıtasında 2.8 milyon (Türkiye Asya kıtasında sayılmıştır) ve Güney Amerika'da da 2.7 milyon vaka görüldü.

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