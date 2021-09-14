  • BIST 1.436,500
  • Altın 485,86
  • Dolar 8,4430
  • Euro 9,9550
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Avrupalılar olası "Avrupa Başkanı" seçiminde Macron'u değil Merkel'i tercih ediyor

» »
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşların çoğunluğu, bir "Avrupa Başkanı seçimi" yapılsa tercihlerinin yakında görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel olacağını söyledi.
Avrupalılar olası "Avrupa Başkanı" seçiminde Macron'u değil Merkel'i tercih ediyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşların çoğunluğu, bir "Avrupa Başkanı seçimi" yapılsa tercihlerinin yakında görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel olacağını söyledi.

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından 12 AB ülkesinde 16 bin kişiyle yapılan ankette "Bir Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı, hangisine oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların çoğunluğu tercihi Merkel

Fransa dahil olmak üzere 12 ülkenin 11'inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel'den yana kullandı. Sadece Bulgaristan'da "Merkel" ve "Macron" yanıtları yüzde 31 ile eşit kaldı.

Merkel en fazla ilgiyi sırasıyla yüzde 58 ile Hollanda, yüzde 57 ile İspanya, yüzde 52 ile Portekiz, yüzde 46 ile Danimarka, yüzde 44 ile Macaristan'da gördü. Bu ülkelerde Macron'u tercih edeceklerin oranı yüzde 20 civarında kaldı.

Almanya'da katılımcıların yüzde 42'si "Merkel", yüzde 27'si "Macron" yanıtını verdi.

Fransa'da ise Merkel tercihleri Macron'u geçti. Fransa'da ankete katılanların yüzde 32'si "Merkel" tercihini kullanırken, yüzde 26 Macron'u seçti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona virüsünde aşı pasaportu tartışması: Avrupa ülkeleri ne yapıyor?14 Eylül 2021 Salı 11:23
  • Kavala yeniden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde14 Eylül 2021 Salı 11:02
  • Steinmeier: Alman devlet kurumlarının Nazi geçmişi hâlâ karanlıkta14 Eylül 2021 Salı 10:18
  • Almanya'dan Afganistan'a 100 milyon euroluk yardım sözü14 Eylül 2021 Salı 09:59
  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'da radyoaktif atık suyun denize boşaltılması planı için uzman ekip gönderecek13 Eylül 2021 Pazartesi 12:43
  • AB'den Yunanistan'a 15 milyon euroluk ek göç fonu şartı: Geri itmeleri önleyecek mekanizma kurulmalı13 Eylül 2021 Pazartesi 12:40
  • İspanya’da yangınlar: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:47
  • Almanya seçimleri: Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, son televizyon tartışmasını kazandı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:31
  • Yeni Zelanda'daki Kovid-19 yasaklarının süresi yeniden uzatıldı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:17
  • Almanya seçimleri: SPD anketlerde farkı açıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti