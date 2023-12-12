  • BIST 7753.65
  • Altın 1852.004
  • Dolar 29.0446
  • Euro 31.32
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail Başbakanlık'tan Mossad adına açıklama: İran'ın Kıbrıs'ta saldırı planlarını engelledik

Avrupalıların yarıdan fazlası Türkiye’nin AB’ye katılmasına karşı

»
Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarıdan fazlası Türkiye’nin üyeliğine karşı.
Avrupalıların yarıdan fazlası Türkiye’nin AB’ye katılmasına karşı

The Guardian‘da yer alan habere göre Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR), 27 liderin bir araya geleceği AB Konseyi öncesinde kamuoyu yoklaması yaptırdı.

AB’ye üye altı ülkenin vatandaşlarına AB’ye katılma ihtimali bulunan ülkeler için fikirleri soruldu.

Avrupalılar, Ukrayna’nın AB’ye katılmasına genel olarak olumlu bakarken, Gürcistan ve Balkan ülkelerine karşı çekimser.

Ankete katılanların yüzde 51’i ise Türkiye’nin AB’ye katılmasına karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 20’si Türkiye’yi AB’de görmek istediğini söylerken, yüzde 29’u kararsız kaldı.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın üyeliğine bakış da olumsuz. Sekiz ülkenin üyeliğine destekleyenlerin ortalaması yüzde 30’un altında.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu geçen ay 27 üye ülkeye Ukrayna ve Moldova’nın, AB’ye tam üyelik müzakerelerine başlamasına izin verilmesini önermişti.

27 lider bu hafta Brüksel’de yapılacak zirvede bu öneriyi de tartışacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan ve Miçotakis’in imzaladığı Atina Bildirgesi Türkiye-Yunanistan ilişkileri için ne kadar önemli?08 Aralık 2023 Cuma 09:28
  • Erdoğan: Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz08 Aralık 2023 Cuma 09:26
  • Türk vatandaşlarına Ege'deki Yunan adalarına 7 günlük vizesiz seyahat hazırlığı08 Aralık 2023 Cuma 09:25
  • Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınına olumlu yansıdı08 Aralık 2023 Cuma 09:24
  • Türk vatandaşlarına Ege'deki Yunan adalarına 7 günlük vizesiz seyahat hazırlığı07 Aralık 2023 Perşembe 21:06
  • Dünya Bankası Direktörü Lopez: Türkiye'nin temiz enerji yatırım hedefleri heyecan verici07 Aralık 2023 Perşembe 16:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti07 Aralık 2023 Perşembe 10:11
  • Türkiye ve Yunanistan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açabilecek mi?07 Aralık 2023 Perşembe 08:57
  • Erdoğan Yunanistan'a gidecek07 Aralık 2023 Perşembe 08:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil06 Aralık 2023 Çarşamba 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti