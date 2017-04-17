Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig'de Chelsea, La Liga'da Real Madrid, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Juventus ve Ligue 1'de Monaco, liderliklerini sürdürdü.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu.

La Liga

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ve Barcelona, 32. haftayı kayıpsız geçti.

Real Madrid, konuk olduğu Sporting Gijon'u 3-2 yendi.

Barcelona da ağırladığı Real Sociedad'ı 3-2'lik skorla geçti. Atletico Madrid ise iki penaltıdan yararlanamadığı Osasuna maçını 3-0 kazandı.

Ligde bir maç eksiğine rağmen 75 puanla zirvede bulunan Real Madrid'i, 72 puanla Barcelona, 65 puanla Atletico Madrid ve 62 puanla Sevilla takip ediyor.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında lider Chelsea, deplasmanda Manchester United'a 2-0 yenildi.

Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham ağırladığı Bournemouth'u 4-0'lık skorla geçerek liderle puan farkını 4'e indirdi.

Üst sıralarda yer alan diğer takımlardan Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-0, Liverpool da West Bromwich Albion'u 1-0 mağlup etti.

Chelsea'nin 75 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 71, Liverpool 66, Manchester City 64, Manchester United 60 puanla sıralanıyor.

Bundesliga

Bundesliga'nın 29. haftasında konuk olduğu Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalan Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig ağırladığı Freiburg'u 4-0 yendi.

Hoffenheim konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 5-3 ile geçti.

Ligde 69 puan toplayan Bayern Münih'in, Leipzig ile arasındaki puan farkı 8'e indi. Bu iki takımı, 54 puanla Hoffenheim ve 53 puanla Borussia Dortmund izledi.

Serie A

Serie A'da lider Juventus, deplasmanda Pescara karşısında 2-0 galip geldi.

Liderin takipçilerinden Roma, ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Napoli ise konuk ettiği Udinese'yi 3-0 yendi.

Milano derbisinde ise Inter ile Milan 2-2 berabere kaldı.

Ligde 32. haftanın sonunda 80 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 8, Napoli'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1

Ligue 1'de ilk iki sırada yer alan Monaco ve Paris Saint-Germain (PSG), 32. haftayı galibiyetle geçti.

Monaco ağırladığı Dijon'u 2-1, PSG de deplasmanda Angers'yi 2-0 mağlup etti. Zirve takipçilerinden Nice, konuk ettiği Nancy'yi 3-1 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympique Lyon ise deplasmanda Bastia karşısında sahaya çıktı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın devre arasında bir saha görevlisinin, ısınan Olympique Lyonlu futbolculara saldırması ve bazı taraftarların da olaya karışmasının ardından maçın ikinci yarısı başlamadı. Hakem, mücadeleyi tatil etti.

Ligde birer maçı eksik olan Monaco 77, PSG 74 puanla ilk iki sırada bulunurken, Nice 73 puanla 3'üncü ve Olympique Lyon 54 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.