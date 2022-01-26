  • BIST 1.951,17
  • Altın 792.39719
  • Dolar 13.5562
  • Euro 15.2939
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Avrupa’nın 5 Ülkesinde Günlük Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti

» »
Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 1 milyonu aştı. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Covid-19'dan en fazla can kaybı Fransa'da kayıtlara geçti.
Avrupa’nın 5 Ülkesinde Günlük Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi sürüyor…

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor.

Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu.

Ülkede 24 saatte 501 bin 635 vaka tespit edilirken, 467 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da bir günde 186 bin 740 kişide Covid-19 tespit edildi ve 338 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere’de vaka sayısı 94 bin 326 olarak açıklanırken, can kaybı 439’a ulaştı.

Almanya’da vaka sayısı 148 bin 408 olarak açıklandı ve can kaybı 184 olarak kaydedildi. Son olarak İspanyada 114 bin 877 vaka tespit edilirken, 382 kişi hayatını kaybetti.

BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da 24 saatte tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 45 bin 986 olarak kaydedildi.

Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1810 olarak açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika'da vakaların yüzde 94,5'i Omicron26 Ocak 2022 Çarşamba 13:31
  • Polonya, Belarus sınırına duvar örmeye başladı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:16
  • Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor… Vatandaşa silah eğitimi verilmeye başlandı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
  • AB: Kendi Ülkesinin Birliğini Baltalayanlar Bölgesel İstikrara Tehdit25 Ocak 2022 Salı 19:28
  • Eski Papa, Pedofili Soruşturmasında Yanlış İfade Verdiğini Kabul Etti25 Ocak 2022 Salı 17:44
  • Danimarka’da Covid-19 Yasakları Kaldırılıyor25 Ocak 2022 Salı 17:39
  • İspanya kraliyet ailesinde yasak ilişki skandalı: 25 yıllık eşinden boşandı25 Ocak 2022 Salı 14:29
  • Yunanistan’da karda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek25 Ocak 2022 Salı 13:55
  • AB: Avrupa Güvenliği Bölünemez24 Ocak 2022 Pazartesi 19:53
  • Salgının Almanya'ya Maliyeti 350 Milyar Avro Oldu24 Ocak 2022 Pazartesi 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti