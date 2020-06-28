Avrupa'nın 'camisiz başkenti' Atina, Osmanlı'dan sonra ilk caminin açılışına hazırlanıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığın kazanılmasından bu yana ilk resmi caminin açılışına hazırlanıyor.

Yunan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Salgın nedeniyle süreç kısmen gecikti ama işlemleri hızlandırdık ve camiyi sonbaharın sonlarına doğru açacağız" ifadelerine yer verdi.

AFP'nin ulaştığı bir yetkili ise ikinci bir karantina süreci olmadığı sürece caminin ekim sonunda açılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Atina, Avrupa'da camisiz tek başkent olarak biliniyor. 2007'de cami yapımı için öne sürülen bir proje Ortodoks Kilisesi'nin sert itirazıyla karşı karşıya kalmıştı.

250 bine yakın Müslümanın yaşadığı düşünülen Atina'da 12 yıla yakın süren mücadelenin ardından söz konusu caminin yapımı 2019 yılında tamamlanmış ancak açılamamıştı. Devlet fonlarıyla bir sanayi mahallesinde inşa edilen binanın 350 kişilik kapasitesi bulunuyor.