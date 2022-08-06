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Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde büyük panik

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BM’nin daha birkaç gün önce “kontrolden çıktı” açıklamasıyla dikkat çektiği Ukrayna’daki Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde korkutan bir gelişme yaşandı.
Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde büyük panik

Rusya'nın şubatta başlattığı Ukrayna işgali 164. güne girerken, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya tesisinde facianın eşiğinden dönüldü.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, hafta içinde yaptığı açıklamada, tesisin “tamamen kontrolden çıktığını” belirterek santralde her an bir nükleer kaza yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Grossi, Rusya ve Ukrayna'ya derhal uzmanların nükleer tesiste inceleme yapmasına izin verme çağrısında bulunarak aksi takdirde dünyayı etkileyecek bir nükleer kaza yaşanabileceğini söylemişti.

Bölgede çatışmaların ve füze saldırılarının devam ettiğine de dikkat çeken Grossi, “Burada nükleer güvenlikle ilgili tüm kurallar çiğnenmiş durumda. Durum çok çok ciddi” demişti.

Rusya'nın martta ele geçirdiği Zaporijya'daki nükleer santralde Ukraynalı görevliler çalışmaya devam ediyor.

‘ŞANS ESERİ SIZINTI OLMADI’

Bölgede dün yaşanan çatışmalarda bombaların tesisin yüksek voltajlı elektrik hattına isabet etmesi sonucu büyük panik yaşandı. Görevliler, santraldeki elektriği hemen keserek faciayı önleme çalışırken, Ukrayna nükleer enerji kurumu Enerhoatom tesiste yangın ve sızıntı tehlikesinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Daha sonra yapılan açıklamada ise “şans eseri” bir nükleer sızıntı yaşanmadığı ve facianın eşiğinden dönüldüğü bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın “açıkça suç işlediğini” belirterek Rus nükleer enerji sektörüne yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da, “Faaliyet halindeki bir reaktörü vurmak atom bombası kullanmaya eşdeğer bir suçtur” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise olayda Ukrayna ordusunu sorumlu tuttu. Açıklamada, tesiste bir radyasyon sızıntısı yaşanmamasının “büyük şans” olduğu kaydedildi.

GİZEMLİ ÖLÜM HABERLERİ GELMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle patlak veren savaş, 15 nükleer reaktöre ev sahipliği yapan ülkede bir nükleer kaza yaşanabileceği yönünde endişelere yol açıyor. Zaporijya’daki nükleer santralden gelen esrarengiz ölüm haberleri de son dönemde dikkat çekmişti. Santralde meydana gelen esrarengiz bir olayda çok sayıda Rus askerinin öldüğü ve yaralandığı öne sürülmüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, martta yaptığı açıklamada, “Rus ordusu Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açıyor. Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak” demişti.

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