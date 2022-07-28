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Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Rusya’dan ayrılıyor

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Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Rusya’dan ayrılıyor
Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Rusya’dan ayrılıyor

Rus medya kuruluşları Vedomosti ve Gazeta.ru’nun haberine göre, dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen Group’un Rusya’daki işini satmaya karar verdiği ve aktif olarak bir alıcı aradığı açıklandı.

Kazakistan’ın Asia Avto’su, otomobil üreticisinin Rusya’daki tek fabrikasının potansiyel alıcısı olarak gösteriliyor.

Gazeta.ru’nun haberine göre, Orta Rusya’daki Kaluga kentindeki fabrika da Avusturya’dan bir heyet tarafından ziyaret edildi.

Asia Avto’nun Volkswagen ve Skoda otomobillerini üretme lisansına sahip olduğunu yazan Vedomosti, Volkswagen’in bu yılın sonuna kadar satışa karar vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Alman otomobil üreticisi, Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle lojistik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle Mart ayı başlarında Kaluga’da üretimi durdurmuştu.

Rusya’ya otomobil ve yedek parça ithalatı da durduruldu.

Şirket ayrıca bir Rus ticari araç üreticisine ait Nizhny Novgorod fabrikasında araç montajını da askıya aldı.

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