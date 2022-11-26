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Avrupa’nın en büyük uyuşturucu şebekelerinden biri çökertildi

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Avrupa Polis Teşkilatı, 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen ortak operasyonlarda kokain, esrar, kenevir ve metamfetamin kaçakçılığı yapan büyük bir şebekeyi çökertti.
Avrupa’nın en büyük uyuşturucu şebekelerinden biri çökertildi

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) üyesi 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen ortak operasyonlarda kokain, esrar, kenevir ve metamfetamin kaçakçılığı yapan önemli bir çete çökertildi. Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, operasyonlar sonucu 44 kişi tutuklandı.

Avrupa Adli Yargı Ajansı'nın da (Eurojust) destek verdiği operasyonlar sonucu Avrupa'nın en tehlikeli suç örgütlerinden birinin imha edildiği bildirildi. Europol ve Eurojust tarafından ortak yapılan açıklamada, birkaç suç örgütünün, AB içinde ve dışında büyük çapta çok yönlü suç faaliyetleri yürütmek için birlikte çalıştıkları ve bu örgütlerin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları belirtilerek, çökertilen şebekenin çok önemli miktardaki uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu olduğu vurgulandı.

Europol ve Eurojust operasyonlarında 94 yere baskın düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu operasyonlarda çete elebaşları ve yardımcılarını ele geçirilmesini hedeflendiği bildirildi. Operasyonlarda, Fransa'nın güney sahillerinde yaşayan Rus ve Litvanyalı iki çete lideriyle birlikte 9 kişi tutuklandı. Bu iki kişinin Avrupa'da Rusya'ya yönelik kokain ve esrar kaçakçılığında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Bu şebekenin Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Fransa, Almanya ve Slovakya’daki diğer uyuşturucu çeteleriyle de yakın işbirliği içinde çalıştıkları belirlendi. Operasyonlarda Fransa dışında Litvanya'da 7, Çek Cumhuriyeti'nde 9, Slovakya'da 7, Letonya'da 5, Polonya'da 2, Norveç'te 2, Almanya'da 1, İspanya'da 1 ve ABD'de bir kişi tutuklandı.

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