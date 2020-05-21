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Avrupa’nın en işlek havalimanı yetkilisi: Geliş yolcularına ateş ölçümü uluslararası standart haline getirilebilir

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Avrupa’nın en işlek havalimanı yetkilisi: Geliş yolcularına ateş ölçümü uluslararası standart haline getirilebilir
Avrupa’nın en işlek havalimanı yetkilisi: Geliş yolcularına ateş ölçümü uluslararası standart haline getirilebilir

Londra’daki Heathrow Havalimanı CEO’su John Holland-Kaye, geliş yolcularına ateş ölçümü yapılmasını öngören yeni uygulama denemelerinin gelecekte uluslararası standart haline getirilerek insanların yeniden uçmasının sağlanabileceğini belirtti.

Heathrow Avrupa’nın en işlek havalimanı.

BBC’ye konuşan Kaye, farklı ülkelerde uygulanan farklı önlemlerin kafa karıştırdığını söyledi.

Kaye ayrıca “hava köprüsü” olarak adlandırılan ve düşük düzeyde Covid-19 enfeksiyonu görülen ülkeler arasında seyahati öngören uygulamanın turizmi canlandırabileceğini ifade etti.

Kaye, “Şu aşamada sadece sağlıklı kişilerin uçmasını sağlayacak mükemmel bir yol yok, bu yüzden riske dayalı bir yaklaşım benimsemek gerekiyor dedi.”

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