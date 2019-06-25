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Avrupa'nın en ucuz ülkeleri belirlendi

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Avrupa’da tüketim ve mal hizmetleri fiyat düzey endeksine göre 37 ülke içinde en ucuzu Türkiye oldu.
Avrupa'nın en ucuz ülkeleri belirlendi

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin hanehalkı nihai tüketim harcamaları fiyat düzey endeksi 43 oldu. Bu, 28 Avrupa Birliği ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 43 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceği anlamına geliyor.

Eurostat’ın verilerine göre, Avrupa’da en pahalı ülke ise 156 puan ile İzlanda oldu. 28 AB ülkesi içinde ise en pahalı ülke 138 ile Danimarka, en ucuz ülke ise 51 puan ile Bulgaristan oldu. Avrupa’daki 37 ülke içinde 15 ülke 100 puanın üstünde yer alarak “pahalı” kategorisine girdi. 22 ülke ise 100 puanın altında kaldığı için “ucuz” olarak tanımlandı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tanımlamasına göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade ediliyor.
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