  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

»
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da 25 Kasım-1 Aralık arasında en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.
Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatından (EUROCONTROL) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı 25 Kasım-1 Aralık arasında günde ortalama 1210 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu rakamlara göre, işletmeciliğini İGA'nın yaptığı İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019'daki performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ardından bin 153 uçuşla Londra'daki Heathrow Havalimanı ikinci oldu. Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ise bin 108 uçuşla üçüncülüğü elde etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Kasım-1 Aralık 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı 1210 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. Ayrıca, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak öne çıkmıştır." İfadelerine yer verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi kayıtlara göre Türkiye'de 32 bin 376 kişi HIV ile yaşıyor01 Aralık 2022 Perşembe 13:23
  • Türkiye’deki büyükelçiliklerden “Yeni terör saldırısı” uyarısı01 Aralık 2022 Perşembe 11:19
  • Erdoğan: KKTC’ye desteğimiz sürecek01 Aralık 2022 Perşembe 10:50
  • Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ekonomi kadrosunu açıklıyor30 Kasım 2022 Çarşamba 18:57
  • Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı! Adliyeye el ele geldik, el ele çıktık!30 Kasım 2022 Çarşamba 16:21
  • Soylu’nun BAE’ye yapacağı ziyaretin bilgisi Sedat Peker’e verilmiş30 Kasım 2022 Çarşamba 00:23
  • Esad’dan Erdoğan’a: Söz değil icraat bekliyoruz29 Kasım 2022 Salı 20:16
  • Almanya Türklere ‘çifte vatandaşlık’ kapısını açmaya hazırlanıyor29 Kasım 2022 Salı 19:38
  • Türkiye'de yeni asgari ücrette sıcak gelişme!29 Kasım 2022 Salı 13:05
  • Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular, bunu hemen düzelteceğiz29 Kasım 2022 Salı 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti