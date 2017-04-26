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Avrupa'nın en zenginleri bir günde 27 milyar dolar kazandı

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Avrupa'nın en zenginleri bir günde 27 milyar dolar kazandı
Fransız seçimleri sonrası piyasada oluşan olumlu hava Avrupa zenginlerinin servetine servet kattı. Zengin iş adamları bir günde 27 milyar dolar kazandı.

Aşırı sağcı Marinne Le Pen'e karşı aldığı yüksek oyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un ikinci tura kalması piyasalarda olumlu karşılandı. Piyasada oluşan olumlu hava Avrupa zenginlerinin servetine servet kattı.

ZARA'NIN KURUCUSU DÜNYANIN EN ZENGİN 2. ADAMI OLDU

Avrupa'da 1 milyar doların üzerinde parası olanlar servetlerine 27 milyar dolar daha kattı. Seçim sonuçları dolayısıyla varlıklarının değeri 2.7 milyar dolar daha artan Amancio Ortega dünyanın en zengin 2. adamı oldu.

Ortega 79.8 milyar dolarlık servetiyle 2.'lik koltuğuna otururken Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 78.3 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer aldı.

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