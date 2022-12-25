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Avrupa’nın göbeğinde alevler yükseliyor! PKK, Paris’i altüst etti

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Irkçı bir Fransız’ın, PKK’lılara yakın derneğe gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan sonra Paris’ten alevler yükseliyor. Terör örgütü yandaşları, arabaları yaktı, polislere saldırdı ve Fransa’nın başkentini savaş alanına çevirdi.
Avrupa’nın göbeğinde alevler yükseliyor! PKK, Paris’i altüst etti

Yıllardır PKK'yı besleyen Fransa, şimdi ırkçı saldırıyı bahane eden terör örgütünün şiddetiyle sarsılmaya başladı.

Irkçı bir Fransız olan 69 yaşındaki William M.‘nin, PKK sempatizanlarına ait bir silahla saldırıda bulunup üç kişiyi öldürmesinden sonra, olaylar tırmandı.

Cuma günkü saldırının ardından eylemlere başlayan PKK'lılar dün ve bugün Paris'te şiddete başvurdu.

YAKIP YIKTILAR

Terör örgütünün sembollerini taşıyan PKK yandaşları, sokaklarda barikatlar kurdu, polise maytaplarla saldırdı, arabaları devirdi sonra da ateşe verdi.

Çok sayıda otomobilde ağır hasar görürken çöp konteynerleri de ateşe verildi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı spreyle müdahale etti.

Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

“KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM” DİYE SORDU

Yakalanan ırkçı saldırganın ise lokale bilinçli olarak girdiği ve hedef gözetmeksizin ateş ettiği açıklandı. Yakalandığında, “Kaç kişiyi öldürdüm“ diyen saldırganın ırkçı saikle hareket ettiği belirtiliyor. Savcılık da soruşturmaya “ırkçılığı” ekledi.

“William M.” olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan kısa süre sonra yakalanmış ve resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

BU AY HAPİSTEN ÇIKMIŞ

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021’de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021’de elinde kılıçla Paris’te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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