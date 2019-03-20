Norveç'te bugün açılan Avrupa'nın ilk denizaltı restoranına şimdiden yaklaşık 7 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Norveçce'de 'merak etmek' anlamına gelen 'Under' isimli denizaltı restoranında müşterilere balık ve Norveç mutfağından tatlar sunulacak.

Dünyada çok az sayıda bulunan denizaltı restoranını çok sayıda yerlinin ve turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Denizaltı restoranı dünyada sadece birkaç ülkede var. Bunlardan en bilineni ise Maldivler'de.