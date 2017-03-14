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Avrupa’nın ilk ve tek su altı müzesi

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Avrupa’nın ilk ve tek su altı müzesi
İspanya'da 12 metre derinlikte bulunan su altı müzesi 'Museo Atlantico'yu görebilmenin tek koşulu, dalış yapıyor olmayı bilmek.

İspanya’nın Güney kıyısında yer alan Lanzarote şehrinde Avrupa’nın ilk su altı müzesi yer alıyor.

 

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Museo Atlantico, suyun 12 metre altına kurulmuş ve sadece dalış yapabilenlerin ziyaret edebileceği bir sergi.

 

 

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Proje, çevresel kalkınma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, sanat ve turizmin birleştirilmesi fikriyle gerçekleştirildi.

 

 

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Suyun altındaki 2.500 metrekarelik sergi alanında, ünlü İngiliz sanatçı Jason deCaires Taylor’un birbirinden etkileyici yaklaşık 300 heykeli bulunuyor.

 

 

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Taylor, 2006 yılında dünyanın ilk su altı heykel parkını yaptığında adını tüm dünyaya duyurmuştu.

 

 

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Taylor’ın Grenada yakınlarında hayata geçirdiği projesi MUSA (Museo Subacuático de Arte), National Geographic tarafından ‘Dünyanın 25 Harikası’ listesinde sıralanmıştı.

 

 

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Sanatçının Meksika’da Cancun yakınlarında yeni bitirdiği işi olan 60 tonluk mamut heykeli, şimdiye kadar yapılmış en büyük su altı heykeli olarak kayda geçti.

 

 

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Taylor, hem romantizm hem de kıyameti çağrıştıran ve tüyler ürpertici olarak nitelenen serileriyle tanınıyor.

 

 

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Sanatçının heykelleri toksik olmayan, PH değeri nötr olan çimentolardan üretiliyor ve deniz biyokütlesini etkileyerek bazı türlerin yeniden üretilmesine katkı sağlıyor.

 

 

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Yani zamanla bu heykeller çevrenin yaşayan ve nefes alan bir parçası olacak.

 

 

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Museo Atlantico, Avrupa’da ilk olsa da türünün ilk örneği olan bir müze değil. Yine de benzerleri arasında bu kadar ince detaylı işlerin bulunduğu tek yer olarak anılıyor.

 

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