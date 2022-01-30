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Avrupa'nın Kuzeyinde Etkili Olan Şiddetli Fırtınada 3 Kişi Öldü

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Avrupa'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtınada 3 kişi yaşamını yitirdi.
Avrupa'nın Kuzeyinde Etkili Olan Şiddetli Fırtınada 3 Kişi Öldü

Avrupa'nın bazı bölgelerinde hızı saatte 160 kilometreye çıkan "Malik" adı verilen fırtına nedeniyle İskoçya, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'te hayat olumsuz etkilendi.

İskoçya'da fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, ulaşımda aksamalar yaşandı ve binlerce haneye elektrik verilemedi.

Danimarka'da da etkili olan şiddetli fırtınada düşerek yaralanan 78 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

Norveç'te evlerde, arabalarda ve teknelerde ciddi hasar meydana geldi, Finlandiya genelinde yoğun kar yağışı yol kazalarına neden oldu ve ülkenin bazı bölgelerinde otobüs ve tren trafiğinde aksamalar yaşandı.

Almanya'nın kuzeyinde Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in 50 kilometre güneybatısında bulunan Beelitz'de şiddetli fırtınada seçim afişinin düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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