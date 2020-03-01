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‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde verdiği bir röportaj ile Türkiye'nin gündemine oturan Özcan Karlı isimli kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan Karlı'yı Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan Karlı'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

KENDİSİNİ "GÖÇMEN KAÇAKÇISI" OLARAK TANITMIŞTI

Özcan Karlı paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan Karlı 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Karlı, göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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