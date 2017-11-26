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Avrupa’ya füze menzilini genişletme tehdidi

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Avrupa’ya füze menzilini genişletme tehdidi
İran, Avrupa’yı füze menzilini 2 bin kilometrenin üzerine çıkarmakla tehdit etti. Şu ana kadar bunun için bir neden görülmediği ancak herhangi bir tehdit hissedilmesi halinde menzilin genişletilebileceği açıklandı.

İran Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Tahran, füze menzilini 2 bin kilometrenin üzerine çıkartabileceğini açıkladı. Bu, ülkenin füze menzilinin Avrupa’ya kadar ulaşması anlamına geliyor. ''Şu ana kadar Avrupa'yı bir tehdit olarak görmedik, bu yüzden menzili genişletmedik; yapamayacağımız için değil'' diyen İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Avrupa’nın kendileri için bir tehdit haline gelmesi halinde ise menzili genişleteceklerini ve bunun için gerekli olan teknik donanıma sahip olduklarını söyledi.

2 bin kilometre menzilli ''Hürremşehr'' halka tanıtılmıştı

İran geçtiğimiz ekim ayında 2 bin kilometre menzilli ve birçok savaş başlığı taşıyabilen yeni bir balistik füzenin denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştı. ''Hürremşehr'' adlı balistik füzenin halka tanıtıldığı askeri geçitte konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ordusunu ve balistik füze kabiliyetini güçlendireceğini söylemişti.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami ise yazılı bir açıklama yayımlayarak, "Birileri tehdit dilinde konuşmaya devam ettiği sürece ülkemiz savunma mekanizmalarını güçlendirmeye devam edecek ve İran, çeşitli füzeler üretmek için hiçbir ülkeden izin almayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'dan tavizsiz diyalog çağrısı

Avrupa'nın İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya oldukça ihtiyatlı yaklaşmasına karşın, Fransa İran'ın füze denemeleri konusunda sert bir tutum sergiliyor. Geçen hafta, Paris İran'ın füze programına ilişkin bu ülkeyle tavizsiz bir diyalog kurulmasını talep ettiğini açıklamıştı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede gerçekleştirilen füze denemelerinin nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu öne sürerek, anlaşmayı feshetme tehdidinde bulunmuştu. İran'ı "ekonomik açıdan tükenmiş bir haydut devlet" olarak tanımlayan Trump, ülke için "kanlı rejim" ve "yozlaşmış diktatörlük" ifadelerini de kullanmıştı.

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