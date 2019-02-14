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"Avrupa'ya gideceksiniz" dediler, izdihama neden oldular

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Şanlıurfa'da, bir derneğin kentteki Suriyelileri Avrupa ülkelerine göndereceği söylentisi izdihama yol açtı. Sabah erken saatlerde dernek binası önünde uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler, polisin müdahalesiyle dağıldı.
"Avrupa'ya gideceksiniz" dediler, izdihama neden oldular

 

  • Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerden Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede kentte yayıldı.

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    Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı.

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    Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı.

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    Çevrede önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu.

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    Ancak kalabalık uyarıları aldırış etmeyince, polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

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    Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu.

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    Kalabalık, polisin uzun uğraşları sonrası dağıldı.

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