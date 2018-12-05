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'Avrupa’yı etkileyecek şahsiyetler' listesinde bir Kıbrılı Türk!

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“Politico” internet haber sitesinin AB versiyonunda, 2019 yılında Avrupa’yı etkileyeceği öngörülen 28 şahsiyet arasında bir Kıbrıslı Türk yer aldı
'Avrupa’yı etkileyecek şahsiyetler' listesinde bir Kıbrılı Türk!

Kıbrıslı Türk gazeteci ve yazar Şener Levent, internetten de yayın yapan “Politico” gazetesinin “2019 yılında Avrupa’yı etkileyecek şahsiyetler” listesinde yer aldı.

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Politis gazetesi: “Şener Levent 28 Kişiden Biri – Gözler Avrupa Parlamentosu’nda” başlığı altında verdiği haberinde, Şener Levent’in “Politico” internet haber sitesinin AB versiyonunda, 2019 yılında Avrupa’yı etkileyeceği öngörülen 28 şahsiyet arasında yer aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu sitede Levent’e ilişkin ayrıntılı yer verildiğini ve Levent’in AP’ta yer alan ilk Kıbrıslı Türk olmayı hedeflediğini yazdığını da aktardı.

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