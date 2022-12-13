Avrupa’yı sarsan “Katar rüşvet skandalında” yeni gelişme: Eva Kaili bir de şirket kurmuş

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili'nin de aralarında olduğu çok sayıda ismin Katar'dan rüşvet aldığının ortaya çıkmasından sonra yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kaili'nin eşiyle şirket açtığı öğrenildi.

Avrupa’yı sarsan rüşvet skandalı giderek büyürken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı… Yunan medyası, pozisyonunu kullanarak Katar’dan rüşvet alıp lobi faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıkan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Eva Kaili’nin tutukluluk süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Yolsuzluk iddialarına adı karışan Kaili ile ilgili kapsamlı bir haber yapan Ta Nea ve Kathimerini gazeteleri Kaili ile eşinin sadece bir ay önce bir gayrimenkul şirketi kurduğunu aktardı. Kara Para Aklama Birimleri tarafından yapılan incelemede şirketin Kaili ve eşi üzerine olduğu belirtildi. Şirketin Atina’nın lüks bölgelerinden Kolonaki ve Skoufa Caddesi üzerinde olduğu belirtilirken Yunan medyası Kaili ve eşinin banka hesaplarının dondurulduğuna da dikkat çekti.

HAPİS KARARI UZATILACAK MI?

Yasalara göre Kaili ve rüşvet skandalında adı geçen kişiler şu an gözaltında tutuluyor.

Fakat Kaili’nin 48 saat hapiste kaldıktan sonra hakim karşısına çıkması ve daha sonra tutukluluk halinin devamı ile ilgili kararın verilmesinin beklendiği kaydedildi.

KAILI’NIN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eski bir televizyoncu olan Kaili’nin ailesinden de konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Şu an bir basın açıklaması yok, mahkemeden Çarşamba günü Eva için çıkacak kararı bekliyoruz. Babasının Yunanistan’a dönmesini bekliyoruz. Babası stresten dolayı sağlık sorunu yaşadı. Davaya Belçika’dan bir avukat bakıyor ve onunla iletişimdeyiz” denildi.

2012 yılından beri geliri hızla artan Kaili’nin 6 gayrimenkulü, 3 otomobili, 463 bin eurosu ve yatırımları olduğu da kayıtlara geçti. Kaili’nin üzerinde ise herhangi bir kredi olmadığı belirtildi.