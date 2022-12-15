Avrupa’yı sarsan Katar’dan rüşvet skandalında itiraf geldi

Görevden alınan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili’nin de adının karıştığı yolsuzluk skandalında yeni gelişmeler yaşandı…

Belçika’da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İtalyan AP asistanı Francesco Giorgi, AP’nin kararlarında etkili olunmasını sağlamak amacıyla başka ülkelerden rüşvet alan bir örgütün parçası olduğunu kabul etti. Soruşturmanın başından beri sızdırılan bilgileri yayınlayan Belçika’nın Le Soir gazetesinin yanı sıra İtalyan La Repubblica gazetesi, Eva Kaili’nin sevgilisi olan Giorgi’nin polise ve soruşturmayı yürüten hakime verdiği ifadeleri haberleştirdi.

Buna göre Giorgi, ifadesinde Fas ve Katar’dan para ve değerli hediyeler alan, bunun karşılığında Avrupa Parlamentosu’ndaki kararlar üzerinde etki etmeye çalışan bir örgütün parçası olduğunu söyledi. Örgütün başının AP’nin eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri olduğunu iddia eden Giorgi, kendisinin örgütteki görevinin “nakit akışını yönetmek” olduğunu belirtti.

ÇANTALAR DOLUSU NAKİT PARA BULUNMUŞTU

Giorgi ayrıca iki AP milletvekilinin Panzeri’den para aldığını, bu kişilerin İtalyan sosyalist milletvekili Andrea Cozzolino ile Belçikali milletvekili Marc Tarabella olduğunu aktardı. Giorgi’nin ifadesinde Kaili’den bahsedip bahsetmediğine yer verilmedi.

Polis, hafta sonu Tarabella’nın evinde Belçika yasası gereğince AP Başkanı Roberta Metsola’nın eşliğinde arama yapmıştı. Tarabella, soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi arasında bulunmuyor.

Panzeri’nin avukatı, ifade belgelerini kendisinin bile görmediğini, bunun basında çıkmasına şaşırdığını ifade etti. Avukat Laurent Kennes, bu durumun gizliliğin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında geçen hafta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin AP’nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili’nin partneri ve AP’de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Katar’ın insan hakları sicilini öven Kaili, skandal nedeniyle Yunan PASOK partisinden ve AP’deki görevinden ihraç edildi.

FAS’IN DA ADI GEÇİYOR

Bu kişilerin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas’ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas’ın Polonya’daki Büyükelçisi Abderrahim Atmoun’un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

Bu arada AP’nin yolsuzluk soruşturmasının ardından reformlara hazırlandığı bildirildi. AP Başkanı Reborta Metsola, “Hataları düzeltmeliyiz” diyerek bugün itibarıyla geniş kapsamlı bir reform paketi önerdiğini, bunun yeni yılın başında hazır olmasını ümit ettiğini söyledi.

Metsola’nın verdiği bilgiye göre, reform paketinde parlamentonun ifşacıları koruma sisteminin güçlendirilmesi, resmi olmayan tüm dostluk gruplarına yasak getirilmesi, ahlak ilkelerinin korunmasının gözden geçirilmesi ve üçüncü ülkelerle ilişkiler hakkında derin bir araştırma yapılması bulunuyor.