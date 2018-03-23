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Avtepe Medoş Lalesi Festivali pazar günü yapılıyor

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Avtepe Medoş Lalesi Festivali pazar günü yapılıyor
Avtepe Medoş Lalesi Festivali pazar günü yapılıyor

Avtepe Medoş Lalesi Festivali pazar günü yapılıyor

Nesli tükenmekte olan medoş lalelerine sahip çıkmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve bölge halkının yöresel ürünlerinin satışına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festival saat 08.30’da lale tarlalarına yürüyüşle başlayacak. 


Turizm ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Avtepe Muhtarlığı işbirliğinde ve Büyükkonuk, Mehmetçik, Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz belediyelerinin desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni ise saat 10.00’da yapılacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, festivalle ilgili bugün Avtepe İlkokulu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Avtepe Medoş Lalesi Festivali Organizasyon Komitesi temsilcisi Ahmet Hıdıroğlu festival etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Festivali daha önce Yenierenköy Belediyesi ile işbirliğinde düzenlediklerini söyleyen Hıdıroğlu, belediyenin şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı festivali bu yıl Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın ilgi ve desteğiyle gerçekleştireceklerini söyledi.

Festivale gelecek vatandaşların medoş lalelerinin yanı sıra bölgedeki tarihi Kastro Kalesi’ni de ziyaret edebileceğini belirten Hıdıroğlu, “Festivalin ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyor, halkımızı pazar günü Avtepe’ye bekliyoruz” dedi.

Doğa yürüyüşünün, dans gösterilerinin ve konserlerin olacağı festival tüm gün sürecek. Festivalde çeşitli eğlenceler olacak, el işleri ve yiyecekler satışa sunulacak.
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