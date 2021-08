Avukat Akan Kürşat: Güven Yapı Koop üzerinde linç girişimi başlatıldı

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd. adına açıklama yapan Avukat Akan Kürşat, Güven Yapı Koop. Ltd için son günlerde yazılı basında ve sosyal medya platformlarında maksatlı bir şekilde ve gerçeği yansıtmayan yayınlar yapıldığını ve bilgi ki

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd. adına açıklama yapan Avukat Akan Kürşat, Güven Yapı Koop. Ltd için son günlerde yazılı basında ve sosyal medya platformlarında maksatlı bir şekilde ve gerçeği yansıtmayan yayınlar yapıldığını ve bilgi kirliliği yaratıldığını kaydetti.

Avukat Akan Kürşat’ın “Kooperatif Üyeleri ve adını taşıdığı güzide Kurumumuz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı üzerinde yarattığı haksız algıya ve buna bağlı linç girişimine cevaben kamuoyuna duyurulur” diyerek yaptığı açıklama şu şekilde:

“Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası ve 15/1979 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası altında kurulmuş olan Müvekkilimiz Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd (Güven Yapı Koop. Ltd) adına, son günlerde yazılı basında ve sosyal medya platformlarında maksatlı bir şekilde ve gerçeği yansıtmayan bilgiler ürünü yayınlar neticesinde oluşan bilgi kirliliğinin Kooperatif Üyeleri ve adını taşıdığı güzide Kurumumuz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı üzerinde yarattığı haksız algıya ve buna bağlı linç girişimine cevaben kamuoyuna duyurulur;

Güven Yapı Koop. Ltd, Yukarı Girne Mahallesi, Parsel No: 156+272+271+175, Pafta No: S30-B17-D-1’de kain taşınmazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun yasal ve geçerli kararları neticesinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile imzalanan Sözleşme ile 02/02/2020 tarihinden 01/02/2069 tarihine kadar 49 yıllık bir süre için münhasıran 105 üyesi ve ailelerinin kira süresi ile sınırlı konut ihtiyacını karşılamak maksadıyla üzerine evler inşa etmek için kira ve tasarrufuna almıştır. Bahse konu taşınmazın kira bedeli “Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonunca” belirlenmiş ve Kooperatif’in her yıl %3 artışlı olarak 25,782 Amerikan Doları kira ödemesi kararlaştırılmıştır. Kooferatif, ilk 2 yıllık kirası toplamı 52,337 Amerikan Dolarını Devlet Hazinesine peşinen yatırmıştır. Kira süresi sonuna kadar ödenecek kira miktarı 2,798,394.74 Amerikan Doları olacaktır.

Müvekkilimiz inşaat faaliyetlerine başlamadan önce ilgili makamlardan hayata geçirilecek konut projesine ilişkin gerekli tüm planlama onayı, vize ve inşaat ruhsatları ile ÇED Raporu teminini gerçekleştirmiş ve Müteahhit firma ile de sözleşme imzalayarak büyük mükellefiyetler altına girmişlerdir. Müvekkilimiz Kooperatif ve üyeleri tüm hayat birikimlerini ortaya koyarak ayrıca da Bankalardan borçlanmak suretiyle şu ana kadar bile milyonlarca Sterlinlik harcama ve masarf yapmışlardır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf subay, astsubay ve sivil personelin konut edinme hakkı çerçevesinde konutlar inşa etmeyi amaçlayan ve hiçbir kar amacı gütmeyen Kooperatif, inşatların gerçekleşeceği ve yaratılan dezenformasyon ve manipülasyonun aksine her zaman imara açık olan ve “Orman Arazisi” olmayan ve/veya Orman niteliği taşımayan taşınmaza binlerce meyve ve çam ile zeytin ağacı ekimi için almış olduğu Kurum kültürü ve geleneğine uygun olarak ağaçlandırma eylem planını oluşturmuş olup çevreye ve doğaya saygı bilinci ile hareket etmeye azami özen göstermektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarından bir tanesinin açmış olduğu bir dava ve alınmış olan bir yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu müvekkilimizin bilgisine basın aracılığı ile gelmiştir. Ancak, Kooperatif veya üyeleri müvekkillerimiz, söz konusu davada taraf yapılmamış veya temin edildiği duyurulan Mahkeme Emri kendilerine tebliğ de edilmemiş olmasına rağmen ilgili taşınmazın bulunduğu Belediye’nin 1.834.389 TL ruhsat paralarını peşin olarak aldıktan sonra şimdi adeta “Kanunu ele alarak” kime ve hangi amaca hizmet ettiği anlaşılmaz bir tutum içerisinde kanunsuz olarak inşaat şantiyesini mühürlemeye kalkışması hukuksuz ve kabul edilemezdir.

Bunun yanında durumdan kendisine vazife çıkarma gayesi içinde ve maksatlı hareket eden bir kesim basın kuruluşunun ise çalışanlarının hayatını tehlikeye atmak pahasına ve tamamen gayrıyasal olarak, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği şantiyeye izinsiz olarak yine ilgili Sivil Toplum Kuruluşuna mensup bazı bilinçsiz kişiler ile birlikte girerek tecavüz etmesi hem ilgili Sivil Toplum Kuruluşu hem de ilgili Belediyenin saygınlığına gölge düşürürmüş ve müvekkilimizin yasal tasarruf haklarını ihlal etmiştir.

Müvekkilimiz Kooperatifin ve üyelerinin yukarıda sözü edilen Davaya taraf yapılması ve söz hakkı verilmesi halinde, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası’nın Devlete yüklediği ödevler ve müvekkilimiz Kooperatife vermiş olduğu yetki ve haklar kapsamındaki kamusal menfaate ilişkin müdafaalar ve izahatlar Mahkemeyi tatmin edecek şekilde ortaya konularak müvekkilimizin haklılığı ortaya çıkartılacaktır.

Bakanlar Kurulunun daha henüz Sivil Toplum Kuruluşu tarafından açılan davanın görüşülmesinin yeni başlanacağı bu safhada, davaya konu olan kararlardan bir tanesini iptal ettiği şeklindeki açıklaması hem Mahkeme sürecine etki etmeye yönelik hem de hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan, Devlet ciddiyetinden uzak bir davranıştır.

Güven Yapı Koop. Ltd’e gerçekleştirilen yasal kiralama işlemleri ve sonrasında tüm izinleri temin edilip yasal koşulları yerine getirip 2017 yılından beri büyük emek ve paralar harcanarak başlatılıp ilerletilen inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına veya engellenmesine yönelik olan ve hayatlarını ülke topraklarını korumaya adamış Kooperatif üyeleri ile ailelerinin haklarını ortadan kaldırmaya matuf her türlü tasarrufa veya eyleme veya Bakanlar Kurulu Kararları da dahil olmak üzere her türlü İdari işlemlere karşı taviz verilmeden ve kararlılıkla karşı durularak yasal hakların kullanılacağı ve yine Kooperatif ve üyeleri nezdinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını yıpratmaya yönelik eylemlere karşı da sessiz kalınmayacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”