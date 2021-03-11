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Avukat Atlı'dan Sol Hareket üyelerinin tutuklanması hakkında açıklama

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Avukat Mine Atlı Sol Hareket üyelerinin tutuklanması hakkında açıklama yaptı
Avukat Atlı'dan Sol Hareket üyelerinin tutuklanması hakkında açıklama

Avukat Mine Atlı Sol Hareket üyelerinin tutuklanması hakkında açıklama yaptı:

Sol Hareket'in 2 üyesinin tutuklanma sebebi AKP Gençlik Kolları tarafından asılan Love Erdoğan pankartlarına karşı uygunsuz hareket, Korkmazhan'ın tutuklanmasının sebebi de uygunsuz harekete teşvik

 

AKP Mağusa Gençlik Örgütü tarafından yapılan şikayet üzerine hayatı boyunca bir karıncaya bile zarar vermeyen 3 kişi aleyhine Mağusa Ceza Mahkemesi tutukluluk emri vermiştir.

Emrin verme gerekçesi "uygunsuz harekette bulunma ve uygunsuz harekete teşvik".

Şu an bizim 3 gencimiz poliste.

Biz ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Mağusa Polis Müdürlüğü'nün önünde toplanmalıyız.

3 Kişi de konu ile ilgili ifadelerini verdi ve görüntülere bakıldı. Dolayısıyla tahkikat tamamlanmıştır. Bundan sonraki tutukluluk tamamen cezalandırma maksatlıdır.

Ne Olmuştu?

Abdullah Korkmazhan sosyal medya hesabından duyurdu:Hakkımda tutukluluk emri alımış. Tutuklanıyorum.

Gerekçenin ‘Love Erdoğan’ afişlerine eleştiriler olduğu düşünülüyor.

Sol Hareket'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Az önce kurucu üyelerimizden, genel sekreterimiz Abdullah Korkmazhan da sorguya alındı. Avukatlarla birlikte takipçisiyiz.

"Love Erdoğan" konusuyla ilgili yürüttüğümüz Sosyal Medya protestoları nedeniyle 2 üyemiz sabahtan beridir Mağusa Polisinde sorgulanmaktadır. Az önce ise Lefkoşa Polis Müdürlüğünden arandım ve ben de ifadeye çağırıldım.

Belli ki amaç ifade ve düşünce özgürlüğümüzü elimizden almak ve bizi sindirmektir. Baskılar bizi yıldıramaz.

Tüm demokratik kamuoyunun dayanışması elzemdir."

Abdullah Korkmazhan

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 Sol Hareket Aktivisti Korkmazhan Tutuklanıyor!

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