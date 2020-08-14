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Avukat Ayşe Öztabay: “Kayıtların silinmesi başlı başına bir suçtur.”

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Özel jet kriziyle ilgili silindiği söylenen otel kamera kayıtlarının geri getirildiği ve görüntülerin poliste olduğunun açıklanması ardından gözler, kamera kayıtlarını silen kurum, kuruluş ve kişiler hakkında yapılacak hukuki işlemde...  
Avukat Ayşe Öztabay: “Kayıtların silinmesi başlı başına bir suçtur.”

Özel jet kriziyle ilgili silindiği söylenen otel kamera kayıtlarının geri getirildiği ve görüntülerin poliste olduğunun açıklanması ardından gözler, kamera kayıtlarını silen kurum, kuruluş ve kişiler hakkında yapılacak hukuki işlemde...  

Konuyla ilgili bir soru üzerine Ada TV'de konuşan avukat Ayşe Öztabay, “Şeffaf yönetim demokrasinin esasıdır. Bu konuda yürüyen bir soruşturma var. Netice ve raporun kamuoyuyla paylaşılması söz konusu olacaktır, yargıya intikali de söz konusu iken beklemek durumundayız. Soruşturmanın ,salimen yürütülmesini beklemek durumundayız. Kayıtların silinmesi başlı başına bir suçtur. Sanırım bu konuda da bir işlem olacaktır bu günlerde… Başsavcılıkta bir rapor var. Ulaştırma Bakanı silinen kamera kayıtlarının geri döndürüldüğünü ve kayıtların poliste olduğunu açıklamıştı” diye konuştu

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