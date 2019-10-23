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Avukat Dimitriadis Maraş ile ilgili kararı değerlendirdi

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Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, KKTC Yüksek Mahkemesi’nin Maraş’taki Rum mallarıyla ilgili vermiş olduğu karara dair değerlendirmelerde bulundu.
Avukat Dimitriadis Maraş ile ilgili kararı değerlendirdi

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriadis, mahkemenin kararını okumadığını, ancak kamuoyuna yansıyanlara göre, her ne kadar Rumların başvurusu reddedilmiş olsa da, bu başvurunun en azından, Rum tapularının Taşınmaz Mal Komisyonu’nca tanınıyor olması zemininde gerçekleştiğini söyledi.

Dimitriadis, kararın, Evkaf’ın iddialarından şaibe olmaksızın, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilmiş 1974 yılının Ağustos ayına kadarki tapuları dikkate aldığını savundu.

Dimitriadis, konunun karışık olduğunu ve son yanıtın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verileceğini belirtti.

AİHM’nin Maraş ile ilgili alacağı karara büyük önem addeden Dimitriadis, Rum Yönetimi makamlarına Rum davacılarla yardım etmek için ellerini çabuk tutmaları çağrısında da bulundu.

Dimitriadis, ilgili tarafların 4 Kasım tarihine kadar görüşlerini AİHM’e sunmaları gerektiğini anımsattı.

Dimitriadis, Maraş ile ilgili özel konjonktürün ötesinde, Türkiye tarafından ödenecek tazminatın da önemi bulunduğuna işaret ederek, AİHM’e Maraş’taki malların dışında, Lefkoşa’nın Türk kesimindeki bir taşınmaz için de başvuru yapıldığını, ancak Evkaf’ın bu meseleye müdahil olmadığını ve yalnızca, Türk tarafınca tazminat ödenmemesi kısmıyla ilgisi bulunduğunu söyledi.

Haberde, Kıbrıslı Türk Avukat Murat Hakkı’nın kararla ilgili Havadis ve Yenidüzen gazetelerine yaptığı değerlendirmeler de yer aldı.

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