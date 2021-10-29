Avukat Hasan Yücelen: Muhittin Özsağlam ile ilgili tüm suçlamaları ret ediyoruz

Video sakandalı davasında tutuklanan Muhittin Özsağlam'ın avukatı Hasan Yücelen bir açıklama yaparak müvekkilinin suçlamaları kabul etmeğini belirtti.

Açıklama şöyle:

Açıklama Ülke gündemini yakından ilgilendiren ve müvekkilim Muhittin Özsağlam’ında içerisine dahil edildiği mesele ile ilgili kamuoyunun gerçekleri bilmesi açısından bu açıklamayı yapıyorum.Müvekkilim verdiği ifade ile bu meseledeki tüm suçlamaları kabul etmediğini ve suçlamaları ret ettiğini belirtmek isterim.Meselenin zanlılarına 7 gün daha tutukluluk verilerek uzatılmasının yegane sebebi,zanlı 1 konumunda bulunan bayanın kendine ait bir telefonu yere gömerken çekilmiş videosunun kendi telefonu içerisinde çıkmasıdır ve yine zanlı 1 konumunda bulunan bayanın çevresinde bulunan gerek arkadaş,gerekse akraba olan kişilerle yapmış olduğu Watsaap yazışmalarında ve/veya konuşmalarında meseleye konu bu video ve/veya görüntüler ile ilgili beyanlar yapmasıdır.Dünkü duruşmada müvekkilim Muhittin Özsağlam ile ilgili her hangi bir yeni gelişme ortaya çıkmış değildir.Bu meselenin hiç bir ifadesinde müvekkilimin bu görüntüyü gördüğüne veya bunu ele geçirdiğine veya bu görüntünün kendisine verildiğine dair ne bir ifade mevcuttur,nede her hangi bir kamera görüntüsü.Şu anda alınan 7 günlük tutukluluk tamamen Zanlı 1 konumunda olan bayanın çevresinde yoğunlaşmakta ve bu video ile ilgili geçmiş dönemde başkaları ile bu video ve/veya görüntüler konusunda Watsaap üzerinden yaptığı konuşmaların ortaya çıkması ile bunun araştırılması ile ilgili olduğunu belirtmek isterim.Her meselede tutuklanan tüm kişiler suçlu değildir ve herkesin yargılanınıncaya kadar masum olduğunun unutulmaması prensibi ile bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu belirtmek isterim.