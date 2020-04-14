Avukat Hasan Yücelen: ''Tatar hesap vermelidir''

Bugün Gazeteci Alihan Pehlivan'ın iddialarla ortaya attığı 3,5 milyon TL hakkında başbakanın bir an önce açıklama yapması gerektiğini savunan Avukat Hasan Yücelen, Tatar'ı hesap vermeye davet etti.

Pehlivan bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı kampanyasını yürüten kişilerin 3.5 milyon TL alarak, yapılmayan kampanyanın çeklerini tefecilerde bozdruduklarını iddia etmişti.

İşte Yücelen'in paylaşımı

''Sayın Başbakan ve UBP genel başkanı Ersin Tatar, Başbakanlık makam odasının hemen yanında odası bulunan Sayın Alihan Pehlivan’ın bugün yazmış olduğu yazı ile ilgili,çalışanlara 1.500 TL vermek için 40 çeşit şart koştuğunuz bugünde 500.000 TL bir çekin piyasaya sürüldüğü ayrıca toplamda 3.5 milyon TL ile ilgili çok önemli iddialar ileri sürülüyor.Deve kuşu politikaları bu süreçte geçerli değil,lütfen muhatap olarak bu konuda derhal kamuoyunu bilgilendirme gibi göreviniz olduğunu bir partili olarak sanırım hatırlatmama gerek yok.Bu arada Sayın Özgürgün döneminde olan usulsüzlüklerin hesabını sormak için göreve geldiğinizi hatırlatır aynı noktada hesap sormaya gelmiş iken hesap sorulan konuma yerleşmemeniz ile ilgili kamuoyunu aydınlatmanızı bekliyoruz!!!!!!''