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Avukat Kürşat beraat etti

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Avukat Akan Kürşat aleyhine açılan davada beraat etti.
Avukat Kürşat beraat etti

Lefkoşa (Rum ) Kaza Mahkemesi, avukat Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlemediğine karar verdi. Kürşat, beraat ederken, dava kapandı.

Girne’de eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle 30 Aralık’ta İtalya’da tutuklandıktan sonra Güney Kıbrıs'a iade edilen, ardından teminatla serbest bırakılan avukat Akan Kürşat, bugün yeniden Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kürşat’ın avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Rum Başsavcılığın Akan Kürşat’a yönelik ithamlardaki suçlamaları ispat edebilecek şahit veya delile sahip olmadığını beyan etmesi üzerine davanın kapandığını söyledi.

Esendağlı, Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlediğine ilişkin delil bulunmadığını söyleyerek, mahkemenin Kürşat’ın tüm suçlardan beraatına karar verdiğini, teminat koşullarının da iptal edildiğini belirtti.

Akan Kürşat, ocak ayında gittiği İtalya’da tutuklanmış, 8 Şubat’ta ise Güney Kıbrıs’a iade edilmişti.

İadesinin ardından 9 Şubat’ta Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan Akan Kürşat’ın, 10 bin Euro nakit ve iki ayrı Rum bankasından 65 bin Euro’luk banka teminatı göstererek, serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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