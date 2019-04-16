Avukat Mine Atlı, "Bu fotoğrafı hazmedemiyorum" Polisi görevinden men davası okunacak mı bu zatlara?

Av. Mine Atlı, Polisi görevinden men davası okunacak mı bu zatlara?

İşte o açıklama;

Bu ülkede polis ile bir çok sorun yaşasak da, sabah Hüseyin Ekmekçi'nin programında gördüğüm fotoğrafı hazmedemiyorum.

Polis aracının etrafında kuşanan kiralık araçların oradaki maksadı neydi? Ülkemin polis aracını kapana kısılmış fare gibi görmeyi hazmedemiyorum sabahtan beri.

Kim yardımcı olacak bunu hazmetmemize? Polisi görevinden men davası okunacakmı bu zatlara?

Okunmayacaksa kapatın kepenkleri. Oyun bitti.

Not: Görevini icra etmeye çalışan polis. Yaşadığın hakaret dolayısıyla attığın her adımda arkandayız.