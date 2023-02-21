Avukat Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti

Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Avukat Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybettik ne yazık ki. Tüm ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim” ifadesine yer verdi.

Esendağlı’nın paylaşımı şöyle;

“Camiamızın duayen ismi, bilgeliği ve nezaketi ile hepimizin sevgisini, saygısını kazanmış olan değerli büyüğümüz Avukat Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybettik ne yazık ki. Tüm ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim.”

Öte yandan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

İşte o paylaşım:

“Siyaset ve Hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, Milletvekilliği ve Bakanlık görevlerinde bulunmuş, partimizin Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, bilgeliği ve nezaketi ile hepimize örnek olmuş, değerli büyüğümüz Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz . Allah’tan Rahmet, Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”