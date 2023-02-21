  • BIST 5.149,39
  • Altın 1112.075
  • Dolar 18.8623
  • Euro 20.0912
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Avukat Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti

» »
Avukat Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti
Avukat Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti

Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Avukat Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybettik ne yazık ki. Tüm ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim” ifadesine yer verdi.

Esendağlı’nın paylaşımı şöyle;

“Camiamızın duayen ismi, bilgeliği ve nezaketi ile hepimizin sevgisini, saygısını kazanmış olan değerli büyüğümüz Avukat Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybettik ne yazık ki. Tüm ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim.”

Öte yandan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

İşte o paylaşım:

“Siyaset ve Hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, Milletvekilliği ve Bakanlık görevlerinde bulunmuş, partimizin Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, bilgeliği ve nezaketi ile hepimize örnek olmuş, değerli büyüğümüz Orhan Zihni Bilgehan’ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz . Allah’tan Rahmet, Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: “Yeni bir can kaybına tahammül edemeyiz”21 Şubat 2023 Salı 20:35
  • Üstel Belediye Başkanları ile Olası Depremi Konuştu21 Şubat 2023 Salı 18:04
  • Depremlerde can kaybı 42 bini aştı21 Şubat 2023 Salı 17:44
  • Tabipler Birliği: Deprem ve diğer afetlerde hastane binalarının güvenli şekilde hizmete devam etmesi sağlanmalı21 Şubat 2023 Salı 16:33
  • Deprem Denetim Komitesi topandı21 Şubat 2023 Salı 16:13
  • Erhürman: Bizim yapacağımız, bilimin sesine kulak vermektir21 Şubat 2023 Salı 16:13
  • Akansoy: Tatar, kendi ağzı ile gelin beni eleştirin diyor21 Şubat 2023 Salı 16:08
  • Yakup Kürşad Yılmaz ile Erol Kurt’un KKTC’ye girişleri yasaklandı21 Şubat 2023 Salı 16:05
  • Yakın Doğu Üniversitesi Laboratuvarı deprem riski yüksek yapıların tespiti için saha çalışmalarına başlayacak21 Şubat 2023 Salı 14:43
  • 1000 TL değerindeki ayakkabı ve kıyafeti alıp ödeme yapmadan ayrıldı!21 Şubat 2023 Salı 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti